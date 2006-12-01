به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد هنری در پایتخت لهستان برگزار می شود و "بازگشت" آلمودوار در شش رشته نامزد دریافت جایزه شده که از آن جمله می توان به جوایز بهترین فیلم اروپا، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین هنرپیشه زن برای پنه لوپه کروز اشاره کرد. فیلمبردار و آهنگساز "بازگشت" از دیگر نامزدهای دریافت جوایز جشنواره اروپا هستند.



آلمودوار سال 2002 جایزه بهترین کارگردانی و فیلمنامه را به پاس ساخت "با او حرف بزن" دریافت کرد. او سال 1999 نیز برای فیلم "همه چیز درباره مادرم " به این موفقیت دست یافت. از جمله رقبای سرسخت این کارگردان می توان به کن لوچ اشاره کرد که سال 1991 جایزه بهترین فیلم را برای ساخت Riff-Raff گرفت و سال 1995 برای "زمین و آزادی" جایزه برتر را به خانه برد.



"بادی که بر مرغزارها می وزد" امسال در رشته بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه است. این اثر شرح حال دو برادر را در خلال مبارزات استقلال ایرلند از بریتانیا در دهه 1920 به تصویر می کشد. دیگر نامزدی های این فیلم در جوایز فیلم اروپا بهترین فیلمنامه و فیلمبرداری است. در جشنواره کن هم "بازگشت" جوایز بهترین فیلمنامه و هنرپیشه را دریافت کرد نخل طلا به لوچ رسید.



فلوریان هنکل ون دانرسمارک کارگردان 33 ساله فیلم "زندگی دیگران" از دیگر فیلمسازانی است که شانس بسیاری در جوایز فیلم اروپا دارد. "زندگی دیگران" درامی است که به پلیس مخفی آلمان شرقی می پردازد. جوایز فیلم اروپا تصمیم دارد جایزه یک عمر فعالیت هنری را به رومن پولانسکی اهدا کند.



این رویداد هنری نخستین بار سال 1988 برگزار شد و تا به حال به تقدیر از کارگردان های نامی اروپا همچون اینگمار برگمان و وین وندرس پرداخته است. چهره ها و فیلم های برگزیده توسط هیئت داوران آکادمی فیلم اروپا که دربرگیرنده هزار و 700 عضو است انتخاب می شوند.