به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عابدیان ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: سیاست‌های پیشگیری از آسیب‌های زلزله ۱۰ سال پیش تصویب شده اما همچنان در اجرای آن تعلل می شود که قابل تامل است.

وی با بیان اینکه این بحث خوبی در خصوص کاهش آسیب های زلزله در کشور بود، تاکید کرد که با این وجود و با گذشت این مدت هنوز خبری از عمل به این سیاست ها و تحول در بحث زلزله دیده نمی شود.

امام جمعه موقت اردبیل برای جانباختگان این حادثه طلب رحمت و مغفرت و برای بازماندگان از محضر خداوند متعال طلب صبر نمود و از مسئولان به خاطر اقدامات انجام شده در راستای بیانات مقام معظم رهبری تشکر کرد.

شبهه‌افکنی و بدعت‌های جدید در زلزله

وی در عین حال با اشاره به حمایت های مردمی از مردم رنج دیده کرمانشاه بیان داشت: این حمایت ها باید ادامه پیدا کند تا آلام این مصیبت تسکین یابد. در این زمینه بایستی همه با تمام توان به صحنه بیایند همانگونه که تاکنون در صحنه بوده اند.

عابدیان با اشاره به برخی شبهه افکنی و بدعت های جدید در زلزله اخیر تصریح کرد: اینکه بگوییم خداوند با زلزله قومی را دچار عذاب خویش ساخته، حرفی پوچ و بی پایه و اساس است.

وی با بیان اینکه نباید پدیده های عالم را به صورت نسبی به خوب یا بد بودن تعبیر کنیم، ادامه داد: انجام برخی اعمال در شب اول ربیع نیز هیچگونه مستند شرعی ندارد و مراجع نیز انجام این امور را در صورت وهن به دین، حرام برشمرده اند.

امام جمعه موقت اردبیل همچنین با اشاره به تشکیل مثلث عبری، عربی و غربی در منطقه یادآور شد: عربستان در این مثلث مترسکی است که ابزار واقع شده و با صدور دستور برای سایر کشورها در صدد جبران شکست داعش است.

لبنان توطئه جدید مثلث عبری، عربی و غربی منطقه است

به گفته وی آنها می خواستند با ظهور داعش، اسرائیل را در حاشیه امن نگه دارند ولی شکست خوردند، بنابراین طرح برنامه هایی همچون قضیه لبنان و استعفای سعد حریری را در دستور کار خود قرار دادند.

عابدیان با بیان اینکه اکنون استکبار جهانی در صدد است تا ایران را در مقام انفعال قرار دهد، تاکید کرد: اخیرا رئیس جمهور فرانسه نیز با طرح مباحثی سعی کرد تا ایران را منفعل کرده و مقدمات مذاکرات موشکی را فراهم کند که این امر خلاف خواسته مردم و مسئولان کشور است.

وی در عین حال با اشاره به انتصاب استاندار جدید این استان، مسئولیت در دین اسلام را وسیله تقرب و ارتقاء الی الله و زمینه خدمت بیشتر به مردم برشمرد و متذکر شد: ما از استاندار جدید تقاضا داریم که با این نگاه معنوی با مردم و جناح ها برخورد داشته باشد و شایسته سالاری را راس کارهای خود قرار دهد.

استاندار اردبیل شایسته سالاری را راس امور قرار دهد

امام جمعه موقت اردبیل با اشاره به قابلیت های کم نظیر استان اردبیل، از استاندار اردبیل خواست با در نظر گرفتن منافع و مصالح استان، در احقاق حق و دفاع از حقوق آن سعی و تلاش کرده و در این زمینه از بخش خصوصی و سرمایه های مردمی نیز به نحو احسن بهره ببرد.

وی با بیان اینکه مردم، نمایندگان و مسئولان نیز باید با استاندار اردبیل همکاری مطلوبی بویژه در بحث اشتغال زایی داشته باشند، ادامه داد: در راس همه فعالیت ها، برنامه های فرهنگی است. در این زمینه نیز باید به نحو احسن از نخبگان و مدیران فرهنگی استفاده شود.

عابدیان با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) همگان و به خصوص جوانان را به مطالعه سیره معصومان برای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی دعوت کرد.