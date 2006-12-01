وظیفه مردم در انتخابات خبرگان انتخاب اصلح است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، امام جمعه موقت ساری با بیان مطلب فوق امروز در خطبه های نماز جمعه مرکز استان افزود: باید مردم مسلمان ایران با شور و شعور وصف ناپذیر خود در انتخابات خبرگان رهبری جایگاه رهبری و ولایت فقیه را حفظ نمایند.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور ادامه داد: در انتخابات خبرگان رهبری وظیفه مردم انتخاب اصلح می باشد و باید تلاش کرد این جایگاه را به خوبی حفظ نماییم.

خطیب جمعه ساری تصریح کرد: تخریب در انتخابات خصوصا در خبرگان رهبری، یک عمل ضد اخلاقی است و خلاف شرع مقدس اسلامی محسوب می شود و خاطر نشان کرد: تخریب نامزدها، برای اسلام و جمهوری اسلامی یک فاجعه است.

یوسف پور همچنین با اشاره به نزدیکی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 آذر اظهار داشت: این انتخابات هم به دلیل اینکه در سرنوشت شهری و روستائی مردم و امرار و معاش عمومی و روزمره افراد نقش دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و از مردم خواست تا با انتخاب افراد کارشناس در مسائل شهری ، متخصص ، متدین و دلسوز برای شهر و روستای محل سکونت خود در آبادانی آن کمک نمایند.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنانش به 10 آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس که با رضا قلدر و شاه پهلوی مبارزه کرد را گرامی داشت و به نامگذاری این روز به نام مجلس اشاره کرد و به نمایندگان مردم و منتخبین خانه ملت تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت در عرصه های سازندگی کشور را کرد.

حجت الاسلام یوسف پور شهادت سردار جنگل میرزا کوچک خان را گرامی داشت و فرا رسیدن میلاد باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی الرضا را به نمازگزاران تبریک گفت و بیان داشت:مردم ایران اسلامی باید به خاطر میزبانی این سلاله پاک خداوند متعال را قدردان باشند.

وی همجنین فرارسیدن 12 آذر روز جهانی معلولین را به جامعه معلولین استان تبریک گفت و از مسئولین دستگاههای اجرائی خواست تا نسبت به جذب این افراد در ادارات اقدام فوری نمایند.

یوسف پور از روز جهانی ایدز نیز سخنانی ایراد کرد و بیان داشت: ایدز این بلای خانمانسوز قرن باید از جامعه برچیده شود و از خانواده ها خواست تا نسبت به پیشگیری در این بیماری دقت کامل را لحاظ نمایند.