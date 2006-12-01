ادامه ناامنی در عراق زمینه ساز حضور اشغالگران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد خاتمی با اشاره به اوضاع محنت بار عراق تحت اشغال تصریح کرد : نا امنی که معلول سیاست های غلط آمریکا درمنطقه است ، در عراق بیداد می ‌کند و اشغالگران می ‌خواهند نانشان را در این نا امنی بدست آورند.

سید احمد خاتمی افزود : اینکه ایران در ناامنی عراق دست دارد، فرافکنی است.



وی اظهار داشت : آمریکایی ها قصد دارند دیکتاتور دیگری مانند صدام را روی کار آورند .

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آمریکاییها با فرافکنی درپی دامن زدن به جنگ شیعه و سنی هستند، گفت : متاسفانه برخی از مطبوعات کشورهای منطقه هم به این شیطنت دامن می‌ زنند .

وی آمریکا را دشمن اصلی اسلام خواند و افزود : آمریکا نه شیعه و نه سنی می‌ خواهد و بلکه با این شیطنت ها می ‌خواهد همچنان در منطقه بماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری و کاندیدای انتخابات آتی این نهاد، در بخش دیگری از خطبه نماز از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خواست، قبل از پرداختن به تبلیغات درباره خود، به اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان بپردازند.



خاتمی همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس، روز مجلس را گرامی داشت و گفت: مدرس معتقد بود اسلام می‌ تواند پاسخگوی همه نیازها باشد و با توکل بر خداوند و همراه مردم در مقابل بالاترین قدرتها ایستاد.

وی مجلس هفتم را مایه آرامش دوستان و ناراحتی دشمنان خواند و گفت : از این مجلس انتطار می ‌رود آنچنان باشند که امام و مقام رهبری می ‌خواهند.

خاتمی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از عمر مجلس هفتم شورای اسلامی گذشته است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد، در مدت باقیمانده از دوره فعالیت مجلس چند طرح کلیدی و اساسی را به تصویب رسانند و گامهای بلند ماندگار بردارند.

وی انجام اقداماتی در راستای اشتغال جوانان، مسکن مردم و به ویژه جوانان، کاستن اتکای بودجه به نفت ، ساماندهی زیرساخت های کشور برای تحولات آینده را گامهای بلندی عنوان کرد که می ‌تواند در مدت باقیمانده فعالیت مجلس صورت گیرد.