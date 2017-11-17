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۲۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

معاون سازمان مدیریت بحران کشور:

البسه گرم، پتو و شیرخشک از نیازهای ضروری زلزله زدگان است

البسه گرم، پتو و شیرخشک از نیازهای ضروری زلزله زدگان است

کرمانشاه- معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با توجه به احتمال بارندگی از هفته آینده آنچه به عنوان نیاز اعلام می شود، البسه گرم، والور، پتو و شیرخشک است.

سعیدی معاون سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از همان ابتدای زلزله پیام آرام بخش مقام معظم رهبری سبب شد همه نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، کلیه دستگاهها و مردم بسیج شوند و به هموطنان کمک کنند.

وی افزود: مردم کشور در این راستا کمک های چشمگیری را روانه استان کرمانشاه کردند و همکاری ها بسیار قابل قبول است.

سعیدی خاطر نشان کرد: برای ایجاد نظم در توزیع کمک ها توصیه می کنم مردم در این زمینه با مسئولین مربوطه هماهنگی لازم را جهت انبار اقلام اهدایی داشته باشند چرا که این کمک ها باید هنوز ادامه داشته باشد.

وی در ادامه یادآور شد: شماره حساب ۹۹۹۹۹ هلال احمر آماده دریافت کمک های نقدی هموطنان است و همچنین مردم عزیز کمک های غیر نقدی را می توانند به پایگاههای هلال احمر اهدا کنند.

سعیدی در پایان تاکید کرد: با توجه به احتمال بارندگی از هفته آینده آنچه به عنوان نیاز اعلام می شود، البسه گرم، والور، پتو و شیرخشک است.

کد مطلب 4147371

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