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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۳

نخستین همایش سراسری نهضت قرآن‌آموزی برگزار می‌شود

نخستین همایش سراسری نهضت قرآن‌آموزی برگزار می‌شود

نخستین همایش سراسری نهضت قرآن‌آموزی با هدف بررسی عملکرد این نهضت و مشکلات و تنگناهای پیش روی آن، 16 دی‌ ماه امسال در سالن همایشهای بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش در دو بخش نشست تخصصی و با حضور کارشناسان و مسئولان و بخش عمومی برگزار می‌شود که در بخش عمومی از مراکز برگزیده تقدیر خواهد شد .

برای این همایش که با مشارکت دستگاه‌ های عضو ستاد و مراکز مردمی و دولتی مرتبط با نهضت قرآن ‌آموزی برگزار خواهد شد، اهدافی ‌چون بررسی عملکرد نهضت قرآن ‌آموزی از آغاز تاکنون، بررسی مشکلات و تنگناهای پیش روی نهضت، انتظارات جامعه قرآنی و به‌ ویژه مراکز مردمی و نحوه‌ مشارکت آنها در نهضت پیش بینی شده است .

گسترش و تعمیق روخوانی و روانخوانی قرآن در میان اقشار مختلف مردم از مهمترین اهداف نهضت قرآن آموزی است که بر اساس مصوبه برنامه سوم توسعه فعال شده است .

کد مطلب 414739

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