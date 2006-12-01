به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش در دو بخش نشست تخصصی و با حضور کارشناسان و مسئولان و بخش عمومی برگزار میشود که در بخش عمومی از مراکز برگزیده تقدیر خواهد شد .
برای این همایش که با مشارکت دستگاه های عضو ستاد و مراکز مردمی و دولتی مرتبط با نهضت قرآن آموزی برگزار خواهد شد، اهدافی چون بررسی عملکرد نهضت قرآن آموزی از آغاز تاکنون، بررسی مشکلات و تنگناهای پیش روی نهضت، انتظارات جامعه قرآنی و به ویژه مراکز مردمی و نحوه مشارکت آنها در نهضت پیش بینی شده است .
گسترش و تعمیق روخوانی و روانخوانی قرآن در میان اقشار مختلف مردم از مهمترین اهداف نهضت قرآن آموزی است که بر اساس مصوبه برنامه سوم توسعه فعال شده است .
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