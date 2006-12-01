حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات توطئه های استکبار را ناکام می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید سجاد موسویون در خطبه های نمازجمعه زنجان با تاکید برجایگاه مهم واثرگذارمجلس خبرگان رهبری وشوراهادرجامعه افزود: ملت ایران همواره با هوشیاری خودتوانستند برگ زرینی برافتخارات خود بیا فزایند.
وی تاکید کرد: کشورهای جهان بخصوص دولتهای غربی همواره دربرنا مه ریزیهای خود انتخابات ایران مورد توجه قرار داده و حضور مردم در انتخابات وانتخاب افراداصلح وکارامد مانع ازتحقق برنامه های انان خواهد شد.
موسویون رعایت اخلاق انتخاباتی را مهم ترین اصل درزمینه تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد و انچه باید درزمینه تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرارگیرد رعایت اخلاق انتخاباتی است وداوطلبان نباید باتخریب سایرکاندیداها فضای انتخاباتی کشوررا آلوده کنند.
وی تاکید کرد: ملت ایران نبایددرمواضع به حق خود ذره ای عقب نشینی کند وحضور حداکثری مردم درپای صندوق های رای بیان کننده این حقیقت می باشد.
موسویون همچنین با تسلیت شهادت جمعی ازسپاهیان درسقوط هواپیمای آنتونف خواستار روشن شدن علت واقعی بروز این سانحه شده وافزود: کشوری که خود توانایی تولید مجهزترین نوع بالگرد وهواپیما رادارد چرا باید شاهدچهار سانحه این چنینی در طول یک سال باشد.
وی متذکرشد کسانی که بدون توجه به نواقص هواپیما موجب بروز این حادثه شده اند خائن به نظام هستند وباید در این زمینه پاسخگو باشند.
حجت الاسلام موسویون دربخشی ازخطبه ها نماز جمعه شهر زنجان ضمن تبریک ولادت حضرت موسی بن الرضا (ع) گفت وجود بارگاه مطهر حضرت امام رضا (ع) وخواهر بزگوارش در ایران برکت وسربلندی را برای ایران وایرانیان فراهم کرده است.
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