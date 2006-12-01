حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات توطئه های استکبار را ناکام می گذارد

امام جمعه موقت زنجان گفت: حضور حداکثری مردم درعرصه انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهروروستا موجب تثبیت و اقتدار پیش از پیش نظام در جهان شده و توطئه های استکبار را ناکام می گذارد.