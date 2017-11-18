افزایش پارکینگ های اضطراری/زائران پیاده رایگان جابه جا می شوند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: حال و هوای این روزهای مشهد با همیشه سال متفاوت است و ورود خیل عظیم زائران پیاده و سواره به دومین کلان شهر کشور که از چندین روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد.

در این بین وظیفه تمامی سازمان‌های مرتبط با زائران در مشهد ارائه خدمت و پذیرایی از آنها است تا دوری راه و این مسافت های چند صد کیلومتری، خستگی را از آنها بزداید و با خاطره ای خوب این شهر را ترک کنند.

جابه جایی زائران در مشهد و تسهیل شرایط تشرف به حرم مطهر رضوی در ایام شهادت امام هشتم(ع) موضوع مهمی است که متولیان حمل و نقل این شهر تدابیر ویژه ای را در این بخش درنظر گرفته اند.

جایه جایی رایگان زائران پیاده

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در همین رابطه اظهار کرد: همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و به منظور تسهیل در تردد زائران پیاده، خط موقت اتوبوس ملک‌آباد- مشهد با ۳۰ دستگاه اتوبوس فعال راه‌اندازی شده است.

علی اصغر نیشابوری با اشاره به اینکه سرفاصله زمانی هر دستگاه اتوبوس در این خط ۱۰ دقیقه است افزود: خط اتوبوس ملک آباد- مشهد تا میدان ۱۵ خرداد به زائران سرویس‌دهی می‌کند.

خط اتوبوس ملک آباد- مشهد تا میدان ۱۵ خرداد به زائران پیاده به صورت رایگان سرویس‌دهی می‌کند

وی ابراز کرد: تمامی سرویس‌دهی اتوبوسرانی مشهد به زائران پیاده رایگان انجام می‌شود و تاکنون مسیرهای ملک‌آباد، جاده قدیم نیشابور، شهر فرهاد گرد در مسیر فریمان، بخش رضویه مسیر جاده کلات و ایستگاه‌های زائر ورودی مشهد جنب هواشناسی و بیمارستان طالقانی پوشش داده شده که بیشترین زائر در مسیر جاده قدیم نیشابور از این خدمات بهره‌مند شده است.

آماده سازی پارکینگ در پایانه مسافربری

در همین راستا سرپرست سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد از افزایش پارکینگ‌های اضطراری برای رفاه بیشتر زائران خبر داد و گفت: پارکینگ‌های اضطراری سازمان پایانه‌های مسافربری با همکاری سازمان مدیریت حمل و نقل بار همزمان با ایام پایانی ماه صفر افزایش یافته است.

سیدعلی حسینی افزود: افزایش پارکینگ‌های اضطراری این سازمان با همکاری سازمان مدیریت حمل و نقل بار در بارانداز میثاق به انجام رسیده است و خدمات‌رسانی پارکینگ پایانه و پارک‌سوار امام رضا (ع) مشهد در روز رحلت پیامبر اسلام و امام حسن (ع) رایگان است.

وی تصریح کرد: زائران و مجاوران امام هشتم(ع) می‌توانند با پارک خودروهای خود در پارکینگ‌های ضلع غربی و شرقی این پایانه با اتوبوس‌های«بی آر تی» به حرم مطهر رضوی به حرم مطهر مشرف شوند.

زائران و مجاوران امام هشتم(ع) می‌توانند با پارک خودروهای خود در پارکینگ‌های ضلع غربی و شرقی این پایانه با اتوبوس‌های«بی آر تی» به حرم مطهر رضوی به حرم مطهر مشرف شوند

وی ادامه داد: مسیرهای دسترسی به این پارکینگ‌ها شامل مسیر شماره یک از انتهای خیابان امام رضا (ع) و همچنین مسیر دوم واقع در بزرگراه شهید کلانتری، میدان انقلاب اسلامی، خیابان‌های امام خمینی (ره) ۸۰ و ۸۶ است.

بازدید فنی رایگان خودروی زائران

واحد فنی حرم مطهر رضوی در ایام دهه پایانی صفر و به مناسبت شهادت حضرت ثامن الحجج(ع) با استقرار چندین تیم فنی در جاده‌های مشهد به خودروهای در راه مانده از زائران خدمت رسانی می‌کنند.

مسئول ایستگاه فنی امام حسن مجتبی(ع) در این رابطه گفت: این واحد با تجهیز ۳۰ خودرو به وسایل اولیه مورد نیاز اتومبیل در جاده نیشابور مشهد تا امروز به بیش از ۱۰۰ مورد از وسایل نقلیه زائران امام رضا(ع) که در این ایام دچار سانحه و یا خرابی شده بودند، خدمت رسانی کرده‌اند.

علی محمد شریفی با اشاره به گشت زنی این خودروها در طول شبانه روز تاکید کرد: خدمتیاران بخش روشنایی و فنی حرم مطهر رضوی در گروههای ۵ نفری متشکل از متخصصین فنی خودرو در طول شبانه روز آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

وی با بیان این مطلب که در این ایستگاه علاوه بر خدمات فنی پذیرایی مختصری از زائران صورت می‌گیرد، افزود: ایستگاه امام حسن مجتبی(ع) واقع در جاده قدیم نیشابور با اقلامی مانند شیرگرم، میوه،کیک و آبمعدنی در این ایام از زائران پیاده امام هشتم پذیرایی می‌کند، همچنین در این ایام ۱۵۰۰ جفت صندل، ۳ هزار جفت جوراب، ۱ هزار هدبند و هزار و ۵۰۰ جفت دستکش بین این زائران توزیع کرده است.

خدمت رسانی ۲۴ ساعته تاکسی رانی به زائران

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد نیز از ارائه خدمات ویژه به زائران خبرداد و گفت:در ایام پایانی ماه صفر هیچ‌گونه افزایش نرخی در کرایه تاکسی نداریم.

سید مهدی علوی مقدم افزود: نرخ‌ها برای تاکسی‌های خطی بر اساس مصوبه و برای تاکسی های گردشی طبق دستگاه‌های تاکسی متر مصاحبه می‌گردد.

وی تصریح کرد: تاکسی ها شامل خطی، گردشی، تاکسی‌های فرودگاه،راه آهن و پایانه‌های مسافرتی در این ایام به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت به زائران خواهند بود.

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: به منظور ارائه خدمت به زائران در خیابان‌های اطراف حرم در حدود هزار دستگاه تاکسی به صورت خطی و گردشی مستقر هستند. همچنین در این ایام بیش از ۵۰ ون در مسیر خیابان خسروی تا حرم مطهر، میدان توحید به بست شیخ شیرازی و از موکب های مبادی ورودی به سطح شهر به صورت صلواتی آماده جابه‌جایی زائران رضوی خواهند بود.