فتحی پور و ملایی شنبه به روی تاتامی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها، فردا شنبه در روز دوم این مسابقات و در بخش مردان جودوکاران ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم مبارزات خود را آغاز می کنند که تیم اعزامی کشورمان در هر دو وزن نماینده دارد.

در وزن ۷۳- کیلوگرم که با ۲۹ جودوکار شلوغترین وزن این دوره از مسابقات می باشد، نفرات اول تا پانزدهم رنکنیگ جهانی حضور ندارد. مهدی فتحی پور نماینده کشورمان در این وزن دور نخست به مصاف «یانسیک واندرکولک» از هلند می رود و در صورت پیروزی به دیدار برنده مبارزه اسپانیا و مغولستان می رود.

سعید ملایی نماینده کشورمان در وزن ۸۱- کیلوگرم با سید ۲ این رقابت و در گروه C ، دور نخست را استراحت دارد و سپس با برنده مبارزه کاستاریکا و پرتقال پیکار می کند. در این وزن ۲۶ جودوکار حضور دارند که «فرانک دی ویت» هلندی به عنوان نفر اول رنکینگ جهانی در این وزن حضور دارد.

تیم کشورمان امروز جمعه ۲۶ آبان ماه در روز نخست این رقابتها توسط محمدرشنونژاد وقاسم نوری زاده از دست یابی به مدال بازماند. این رقابتها تا روز یکشنبه در هلند جریان دارد.