ارسال اولین محموله کمک های مردم رباط کریم به زلزله زدگان غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیّد محمد میرزمانی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال کمک های مردمی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه مردم رباط کریم به مناطق زلزله زده کرمانشاه توسط یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی نیسان به استان زلزله زده کرمانشاه اعزام شد.

وی با بیان این که این محموله شامل مواد غذایی، آب معدنی، لوازم بهداشتی، لباس، پتو ، چادر، دارو و خشکبار است، افزود: بخش اعظمی از اقلام جمع آوری شده به استان کرمانشاه از طریق کمک های مردمی بوده است.

شهردار رباط کریم ضمن تشکر از مردم شریف رباط کریم خاطرنشان کرد: مردم فهیم و همیشه در صحنه رباط کریم بار دیگر به یاری هموطنان خود شتافتند و با خلوص نیت به میدان آمدند تا دستگیر هموطنان خود در حادثه زلزله استان کرمانشاه باشند.

وی گفت: تمامی اقلام جمع آوری شده توسط همکاران ما در شهرداری رباط کریم به مناطق زلزله زده ارسال و توسط عوامل این مجموعه توزیع خواهد شد.

میرزمانی کمک به مردم زلزله زده غرب کشور را وظیفه همه مسئولان و مردم دانست و اضافه کرد: شهرداری رباط کریم پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر کمک همه جانبه به مردم زلزله‌زده غرب کشور نخستین محموله کمک های غیر نقدی را به مناطق زلزله زده، ارسال نموده است.