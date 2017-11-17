۲۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین شبانه روز مشغول آوار برداری هستند

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله، نیروها و ماشین آلات اداره کل راهداری استان کرمانشاه به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از این زلزله برخی از محورهای استان به علت ریزش کوه مسدود شده بودند، افزود: عوامل راهداری استان در سریع‌ترین زمان اقدام به پاکسازی محورها نمودند و در حال حاضر نیز تردد در این محورها با وجود ترافیک نیمه سنگین، روان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تاکید کرد: علاوه بر اقدامات مربوط به بازگشایی راه ها، ۴۰۰ نفر از کارکنان و ۲۱۰ دستگاه ماشین الات سنگین اعم از لودر، گریدر، تانکر سوخت، تانکرآب، بیل مکانیکی، کمپرسی و جرثقیل به صورت شبانه روزی مشغول کارآوار برداری و بازگشایی معابر در مناطق زلزله زده هستند.

وی از ارسال اقلام خوراکی و مایحتاج اولیه زلزله زدگان به ارزش ۵۰ میلیون تومان توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به مناطق زلزله زده خبر داد.