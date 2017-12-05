خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: حدود سه ماه از آغاز به فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان می گذرد، در این مسیر کوتاه شورا با چالش های زیادی از جمله انتخاب شهردار روبرو بوده است.

به نظر می رسید که با وجود رأی آوردن لیست حامیان شهردار در این دوره، حاشیه‎ ها نسبت به دوره قبل کمتر و شاهد همدلی بین اعضای شورای شهر باشیم که البته این امیدها با برکنار شدن حسین صادقلو در اولین جلسه شورای پنجم و ایجاد دو دستگی رخت بربست.

انتخاب سیدمحمدعلی ثابت قدم با تمام حاشیه ها می رفت تا پایانی باشد بر اختلافات شورا اما رد صلاحیت او هم آب پاکی را روی دستان اعضای شورا ریخت. با گذشته سه ماه شهرداری گرگان همچنان با سرپرستی مدیریت می شود و بسیاری می گویند زمان سپری شده فرصت سوزی است و عملا مدیریت شهر حالت بلاتکلیف دارد.

در همین رابطه و در خصوص برنامه های شورا، با عضو شورای اسلامی شهر گرگان، سید محمد مرتضوی به گفتگو نشستیم، وی در گفتگو با مهر اظهار کرد: یکی از وظایف شورا انتخاب شهردار است که این عمل اتفاق افتاد. حاشیه های زیادی در هفته های گذشته در انتخاب شهردار، مطرح بوده است، چرا باید کسی که پرونده مفتوحه اداری و مشکلات شخصی دارد، برای این کار انتخاب شود. مصلحت این بود که فردی انتخاب می شد که از حاشیه های کمتری برخوردار بود.

مرتضوی با بیان این که مشکلات شخصی بیش از حد معمول، در مدیریت فرد تأثیر منفی می گذارد، اضافه کرد: ثابت قدم باید زمانی را برای حل مشکلاتش اختصاص می داد و در فرصت مناسب تری وارد این کار می شد. مشکلات شخصی تأثیر قابل ملاحظه ای نیز در عملکرد و راندمان مدیریت شهری دارد و وی باید بخشی از زمان خود را برای رفع و رجوع مشکلات خویش صرف کند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: درست است که اختلاف سلیقه هایی در شورا وجود دارد ولی این آمادگی هست که در زمان انتخاب شهردار کمال همکاری را داشته باشیم، روز انتخابات تمام شده و از این به بعد باید در یک حرکت فراگیر و جمعی، منافع شهر را ببینیم و این در صورتی اتفاق می افتد که حاشیه ها گسترده نباشد.

مرتضوی تصریح کرد: تفاوت این دوره با دوره های قبل شورا این بود که همه از یک برنامه جمعی و مشترک برخوردار بودیم، اما عزل شهردار، خلاءهایی در انجام برنامه ها به وجود آورد، از این به بعد سعی کردیم که به انتخاب واحدی برسیم ولی این عمل اتفاق نیفتاد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: ارتباط فعلی شورا با سرپرست شهرداری در مجموع ارتباط خوبی است، البته شرایط ایده آل تری می توانست وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ماهیت شورا نظارت بر کار شهردار است و بنابراین ممکن است شهردار در معرض نقد باشد، این موضوع کاملا طبیعی است و اگر تعامل وجود داشته باشد کار به شکل مطلوب تری پیش خواهد رفت.

مرتضوی تصریح کرد: در طول ۸۰ روزی که از حضور شورای پنجم می گذرد، هرچند برای قضاوت صحیح و جامع زود است، در مسائل سرمایه گذاری به هیچ وجه ورود پیدا نکردیم و فرصت های زمانی را از دست دادیم.

شورای شهر گرگان بازنگری در انتخاب مشاوران داشته باشد

عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: صرفنظر از این که مشاوران شورا در دوره قبل با چه ویژگی هایی انتخاب شدند، در انتخاب مشاوران دوره جدید باید یک بازنگری صورت گیرد و در حوزه های مختلف از افرادی استفاده کنیم که درک و شناخت بالایی دارند.

مرتضوی با بیان این که اعضای شورا موضوعات را به صورت کلی نگاه می کنند، اضافه کرد: موضوعات در جلسه با مشاور آماده و به کمیسیون و بعد از آن به صحن می آید، بنابراین ما در قدم اول به مشاوران زبده ای نیازمندیم که به لحاظ علمی و تخصصی ایده آل و صاحبنظر باشند.

وی گفت: انتخاب مشاور اگر به صورت تخصصی صورت نگیرد و کسانی که توانایی لازمه را ندارد، انتخاب شوند در این صورت در تصمیم گیری ها دچار مشکل می شویم.

طرح جامع ترافیک گرگان فرصت ۳ ماهه دارد

عضو شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: شهرداری از تیم تخصصی خود استفاده می کند و شورا نمی تواند چیزی را به آن ها تحمیل کند ولی امکان تبادل نظر با آن ها وجود دارد.

وی ادامه داد: فرصت سه ماهه برای تصویب طرح جامع ترافیک داریم تا با نگاه دقیق تری بررسی شود و شاید در بخش هایی نیز بتوانیم اصلاحاتی انجام دهیم.

مرتضوی تأکید کرد: در بحث ترافیک، در طرح تفصیلی اختلافاتی با مشاور داریم که می طلبد در کنار مشاوری که انتخاب شده از حضور مشاوران دیگر بهره ببریم، طرح تفصیلی و طرح جامع باید از نظر اقتصادی هم شرایط ما را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: طرح جامع تصویب شده ولی در طرح تفصیلی فرصت داریم که نقطه نظرات خود را به مشاوران انتقال دهیم و تجدیدنظری در این زمینه صورت گیرد.

نائب رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات شورای شهر گرگان گفت: در طرح تفصیلی در بخش مسکونی و تجاری باید شرایط بهتری را فراهم کنیم، در بخش تجاری باید به دنبال ساخت مراکز تجاری باشیم و به سمت تمرکز برویم و از تجاری هایی که به صورت نواری هستند، فاصله بگیریم.

پارکینگ محلی در گرگان ایجاد شود

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص پارکینگ، اظهار کرد: گرگان در بخش پارکینگ مشکل دارد، البته در سال های اخیر شهرداری به لحاظ اقتصادی در این زمینه سرمایه گذاری کرده است.

وی با بیان این که هیچ ساخت و سازی نباید برخلاف قانون باشد و جریمه نیز نباید نقش بازدارندگی خود را از بین ببرد، ادامه داد: شهرداری با دریافتی هایی که از جریمه دارد می تواند برای ساخت پارکینگ برنامه ریزی کند.

مرتضوی گفت: می توان بر روی ساخت پارکینگ محلی تمرکز کرد، این پارکینگ ها سبب بهینه کردن ساختمان ها می شوند، در این صورت در ساختمان پیلوت یا زیرزمین برای احداث پارکینگ در نظر گرفته نمی شود و از اتلاف انرژی جلوگیری می شود.

وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات ما با پارکینگ محلی رفع می شود، نبود پارکینگ در منزل مسکونی نگاه درآمدی نیست و آن درآمد جذب شده باید دوباره برای ساخت پارکینگ در محلات دیگر هزینه شود.

مرتضوی افزود: اگر به سمت ساخت پارکینگ محلی نرفتیم و همچنان احداث پارکینگ را در پیلوت ادامه دادیم، باید برای کسری پارکینگ برنامه ریزی کرده و درآمدی که از جرائم به دست می آید را به ساخت پارکینگ اختصاص دهیم.

وی بیان کرد: ساخت پارکینگ محلی از جمله برنامه های است که آن را در قالب یک طرح به شورا پیشنهاد می کنم تا در شهرداری مطرح شود.

شهرداری گرگان برای درآمدهای بلندمدت و میان مدت برنامه ریزی کند

عضو شورای اسلامی شهر گرگان، اذعان کرد: شهرداری برای تأمین هزینه های خود به پروژه هایی نیاز دارد که در آن سرمایه گذاری کند، اگر این عمل اتفاق نیفتد، امکان تأمین بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی وجود ندارد.

وی با بیان این که ساخت و ساز شهری رو به افول است، اضافه کرد: بعد از سقوط پول ملی توان خرید متقاضیان کاهش پیدا کرده و در بخش ساختمان تورم ۳۰۰ درصدی ایجاد شده است، و این باعث می شود آن ساختمانی که تولید می شود به فروش نرسد.

مرتضوی گفت: طبیعتاً در این شرایط شهرداری نمی تواند از ناحیه ساخت و ساز درآمدهای خوبی به دست بیاورد، ۷۰ درصد از درآمدهای ما در سنوات گذشته از این طریق به دست می آمد و اکنون این میزان به کمتر از یک سوم رسیده، بنابراین باید درآمدهای جایگزین را دنبال کنیم.

وی گفت: ما باید برای درآمدهای دراز مدت و میان مدت سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاری در پارک آبی و تله کابین و غیره، درآمدهای دراز مدتی به دنبال دارد و پروژه هایی مانند هیرکان، درآمدهای میان مدت است.

مرتضوی با بیان این که شهرداری می تواند از زمینی که موقعیت خاص دارد، استفاده کند، افزود: اگر بخواهیم ایده آل گرا باشیم می شود آن زمین را به فضای سبز تبدیل کرد، اما با توجه به کسری هایی که وجود دارد، باید به سمت پروژه های سرمایه گذاری (نظیر هیرکان) حرکت کنیم.

بسته های تشویقی برای انبوه سازان سبب رونق ساخت و ساز می شود

عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: شهرداری می تواند با ایجاد بسته های تشویقی و انگیزشی نقش مؤثری در کاهش هزینه تمام شده و رونق ساخت و ساز داشته باشد، در سال گذشته اقداماتی در خصوص بافت فرسوده انجام شد و هزینه صدور پروانه در آنها به صفر رسید. می توان بسته های تشویقی به انبوه سازان ارائه کرد تا تعداد ساخت و سازهای خود را افزایش دهند، ولی باید سازمان های دیگری نیز وارد شوند

وی ادامه داد: می توان بسته های تشویقی به انبوه سازان ارائه کرد تا تعداد ساخت و سازهای خود را افزایش دهند، ولی باید سازمان های دیگری نیز وارد شوند.

مرتضوی گفت: دستگاه های خدمات رسان (برق، آب و فاضلاب و غیره) و سازمان نظام مهندسی در سال های اخیر افزایش قیمت چند برابری داشته اند و همه این ها در شرایطی بوده که قیمت ساختمان رشدی نداشته است.

وی تصریح کرد: شهرداری می تواند همان رویه سال گذشته در بسته های تشویقی را ادامه دهد و برخی مشوق های جدید نیز در نظر بگیرید، دستگاه های خدمات رسان، سازمان نظام مهندسی و بانک ها نیز به این امر ورود پیدا کنند.

شورای شهر پنجم گرگان به صورت ویژه به بافت های فرسوده بپردازد

عضو شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده یکی از مباحث پراهمیتی است که شورا در این دوره باید به آن بپردازد، همچنین باید انگیزه ای برای سازندگان به وجود آورد تا به بافت های فرسوده وارد شوند.

وی ادامه داد: در این بافت ها، طرح ها را باید به صورت محدوده ای در نظر گرفت، ساخت چند خانه کنار هم مشکل بافت های فرسوده را حل نخواهد کرد.

مرتضوی بیان کرد: این امر مستلزم آن است که بانک های عامل برای سرمایه گذاری وارد شوند زیرا منابع سرمایه گذارهای ما در حدی نیست که بتوانند محدوده سازی کنند.

وی با بیان این که حتی می توان به آنها اجازه انتشار اوراق نیز داد تا مردم نیز در این کار سهیم شوند، ادامه داد: در برخی از شهرهای کشور از جمله سه محله در مشهد این عمل اتفاق افتاده و محلاتی به روز ایجاد شده است و اگر ما نتوانستیم از این محله ها بهره برداری کنیم به دلیل این است که برنامه ای نداشتیم.

مرتضوی گفت: در گرگان نیز این ظرفیت وجود دارد و یکی از این فضاها «محله الغدیر» است که از نظر موقعیت مکانی به هزارپیچ، توشن و صیاد ارتباط دارد، اگر ساخت و سازهای جدید در آن محله ایجاد شود و زیرساخت ها هم در آن لحاظ شود، محل بسیار مناسبی برای سکونت است.

وی با بیان این که تغییرات جامع و یکپارچه ای باید روی محله الغدیر اعمال شود، اذعان کرد: این یک کار جمعی است و علاوه بر شورا و شهرداری، دستگاه های دیگر از قبیل راه و شهرسازی، دستگاه های امنیتی، قضایی، بانک های عامل و مقامات استانی باید ورود پیدا کنند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: باید ستادی برای انبوه سازان در زمینه بافت های فرسوده تشکیل شود تا کارها را تسهیل تر کند، این ستاد مجموعه ای است که زیرساخت های لازم برای ورود به بافت های فرسوده را آماده خواهد کرد.

وی با بیان این که تشکیل این ستاد بر عهده راه و شهرسازی است و متأسفانه در این بخش خوب عمل نکرده است، ادامه داد: در این ستاد دستگاه های مرتبط با بافت های فرسوده، وجود دارد، مشکلات در ستاد تجمیع و مورد رسیدگی قرار می گیرد.