بعد از بازیهای آسیایی با فوتبال ایران خداحافظی می کنم/ امکانات و برنامه ریزی در ایران ضعیف است

رنه سیموئز که با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: تصور می کنم حالا وقت آن رسیده باشد که کمی هم به خانواده ام برسم و به همین خاطر قصد ندارم در پایان بازیهای آسیایی دوحه قراردادم را با فوتبال ایران تمدید کنم.

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان ادامه داد: تا به حال پیش نیامده که قراردادم با فدراسیون فوتبال کشوری را یکطرفه فسخ کنم اما با توجه به مشکلاتی که دارم باید از فوتبال ایران بروم.

وی ادامه داد: هر چند فوتبال ایران بازیکنان بسیار خوبی دارد و من از کار کردن در این کشور راضی و خوشحال هستم اما وقت آن رسیده است که بیشتر در کنار خانواده ام باشم.

سیموئز درپاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا نمی خواهید در رقابتهای مهمی چون بازیهای المپیک پکن هدایت تیم ایران را برعهده داشته باشید گفت: این را خوب می دانم که حضور در المپیک برای هر مربی یک افتخار بزرگ است اما همانطور که گفتم مشکلات خانوادگی این اجازه را به من نمی دهد که قرار دادم را با فوتبال ایران تمدید کنم.

وی با انتقاد از امکانات و برنامه ریزی فوتبال ایران تاکید کرد: متاسفانه برنامه ریزی و امکانات در فوتبال ایران بسیار ضعیف است و مشخص نیست که تیم ها دو هفته دیگر چه برنامه ای پیش رو دارند. البته همانطور که گفتم اینها دلایل جدایی من از فوتبال ایران نیست.

سیموئز در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال در شرایط فعلی تنها به فکر موفقیت تیم امید در بازیهای آسیایی هستم و بعد از پایان این بازیها با فوتبال ایران خداحافظی خواهم کرد.