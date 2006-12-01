نمایشگاه میراث اسلامی در قطر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرایة، این نمایشگاه با هدف سهیم شدن در دعوت به خالق هستی و اشاعه این دین، همزمان با پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قطر به منظور دیدار و آشنایی میهمانان قطری با اماکن مهم و مقدس مسلمانان، برگزار می شود.

در این نمایشگاه تصاویر و تابلوهایی زیبا از مساجد سه گانه (مسجدالحرام، مسجد النبی و مسجدالاقصی) ارائه می شود. این نمایشگاه فرصتی است تا دیدارکنندگان از صورت حقیقی اسلام و مسلمانان و رموز عبادت آنها آگاه و مطلع شوند.

مدیر نظارت بر برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: اهانت به اسلام و مسلمانان بر کسی پوشیده نیست، از این رو با هدف یاری اسلام و مسلمانان و سهیم شدن در این امر خطیر، این نمایشگاه برگزار می شود .

در حاشیه این نمایشگاه سخنرانیهای دینی از بزرگان دین چون دکتر زغلول نجار برنده جایزه اعجاز علمی قرآن و رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن در مصر ارائه می شود. اجرای سرودهای دینی و نمایشهای اسلامی نیز از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه میراث اسلامی قطر است .