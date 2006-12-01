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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

نمایشگاه میراث اسلامی در قطر برگزار می شود

نمایشگاه میراث اسلامی به منظور ارائه هنرهای اسلامی و ابعاد مختلف میراث دینی مسلمانان از فردا شنبه 11 آذر در قطر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرایة، این نمایشگاه با هدف سهیم شدن در دعوت به خالق هستی و اشاعه این دین، همزمان با پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قطر به منظور دیدار و آشنایی میهمانان قطری با اماکن مهم و مقدس مسلمانان، برگزار می شود.

در این نمایشگاه تصاویر و تابلوهایی زیبا از مساجد سه گانه (مسجدالحرام، مسجد النبی و مسجدالاقصی) ارائه می شود. این نمایشگاه فرصتی است تا دیدارکنندگان از صورت حقیقی اسلام و مسلمانان و رموز عبادت آنها آگاه و مطلع شوند.

مدیر نظارت بر برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: اهانت به اسلام و مسلمانان بر کسی پوشیده نیست، از این رو با هدف یاری اسلام و مسلمانان و سهیم شدن در این امر خطیر، این نمایشگاه برگزار می شود .

در حاشیه این نمایشگاه سخنرانیهای دینی از بزرگان دین چون دکتر زغلول نجار برنده جایزه اعجاز علمی قرآن و رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن در مصر ارائه می شود. اجرای سرودهای دینی و نمایشهای اسلامی نیز از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه میراث اسلامی قطر است .

 

کد مطلب 414745

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