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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۴۳

سولانا یکشنبه به فلسطین اشغالی می رود

سولانا یکشنبه به فلسطین اشغالی می رود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه آتی برای گفتگو با مقامهای تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل راهی فلسطین اشغالی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، روزنامه جرزالم پست با اعلام این خبر نوشت که هدف از سفر "خاویر  سولانا" به منطقه فعال کردن مذاکرات اسرائیلی و فلسطینی است و دراین سفربا مسئولان بلندپایه اسرائیل به ویژه ایهود اولمرت (نخست وزیر) دیدار و گفتگو می کند.

به نوشته این روزنامه، "سولانا" در کرانه باختری با "ابومازن " رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار می کند.

بحث و تبادل نظر درباره آخرین نتایج مربوط به تشکیل دولت فلسطین و آتش بس از محورهای مذاکرات "سولانا" در این سفر است.

دیدارمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مسئولان فلسطینی بعد از دیدار و مذاکره وی با مقامهای اسرائیلی انجام می شود.

به نوشته روزنامه اسرائیلی، "سولانا" ماه گذشته اکتبر از اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) و مناطق فلسطینی دیدار کرد و یک مسئول نزدیک به وی نیزگفت : "خاویر سولانا" علاقه مند به انجام دیداری بین "ابومازن" و "ایهود اولمرت" است.

کد مطلب 414746

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