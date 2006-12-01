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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۸

برای نخستین بار ؛

بودجه کتابخانه های عمومی بر اساس تعاریف جهانی تنظیم شد

بودجه کتابخانه های عمومی بر اساس تعاریف جهانی تنظیم شد

بودجه کتابخانه های عمومی برای نخستین بار در تاریخ این نهاد بر اساس تعاریف جهانی تنظیم شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، فدراسیون جهانی کتابخانه های عمومی - که ایران هم چند سالی است به عضویت آن در آمده است - استانداری برای امکانات فنی و نیاز نیروی انسانی تعریف کرده و به همه کشور های عضو این فدراسیون ارسال کرده است .

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در درخواست بودجه سال 1386 خود با استفاده از تعاریف این فدراسیون بین المللی تنظیم و به دولت تسلیم کرده است .

این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با استفاده از کمک های دولتی و خصوصی توسط دبیرخانه ای دائمی  و با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می شود .

بودجه عملیاتی نهاد کتابخانه های عمومی پس از جلسات بحث و بررسی کارشناسی در اداره حقوقی نهاد کتابخانه های عمومی به صورت صریح و روشن تنظیم شده است و منطبق با تعریف و استاندارهای ایفلا ( فدراسیون بین المللی کتابخانه ها ) تدوین شده است .

بنا به اعلام معاون مالی و اداری این نهاد ، در بودجه عملیاتی سال 1385 نهاد کتابخانه های عمومی کشور استانداردهای تعریف شده از سوی برنامه پنج ساله چهارم توسعه فرهنگی و اجتماعی کل کشور مد نظر قرار گرفته است .

بودجه این نهاد در سال جاری چیزی در حدود 40 درصد به نسبت سال قبل کاهش داشت و برای پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل نهاد هم کفایت نمی کرد که در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت حقوق کارکنان رسمی این نهاد را تقبل کرد .

کد مطلب 414748

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