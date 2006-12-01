بودجه کتابخانه های عمومی بر اساس تعاریف جهانی تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر ، فدراسیون جهانی کتابخانه های عمومی - که ایران هم چند سالی است به عضویت آن در آمده است - استانداری برای امکانات فنی و نیاز نیروی انسانی تعریف کرده و به همه کشور های عضو این فدراسیون ارسال کرده است .

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در درخواست بودجه سال 1386 خود با استفاده از تعاریف این فدراسیون بین المللی تنظیم و به دولت تسلیم کرده است .

این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با استفاده از کمک های دولتی و خصوصی توسط دبیرخانه ای دائمی و با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می شود .

بودجه عملیاتی نهاد کتابخانه های عمومی پس از جلسات بحث و بررسی کارشناسی در اداره حقوقی نهاد کتابخانه های عمومی به صورت صریح و روشن تنظیم شده است و منطبق با تعریف و استاندارهای ایفلا ( فدراسیون بین المللی کتابخانه ها ) تدوین شده است .

بنا به اعلام معاون مالی و اداری این نهاد ، در بودجه عملیاتی سال 1385 نهاد کتابخانه های عمومی کشور استانداردهای تعریف شده از سوی برنامه پنج ساله چهارم توسعه فرهنگی و اجتماعی کل کشور مد نظر قرار گرفته است .

بودجه این نهاد در سال جاری چیزی در حدود 40 درصد به نسبت سال قبل کاهش داشت و برای پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل نهاد هم کفایت نمی کرد که در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت حقوق کارکنان رسمی این نهاد را تقبل کرد .