شب یلدای ایرانی در کتابخانه اینترنتی برگزار می شود

جمعه اول دی ماه هزار وسیصد و هشتاد و پنج ، برابر با بیست و دوم دسامبر دو هزار و شش از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 9:30 شب به وقت سیدنی آئین باستانی شب یلدا گرامی داشته خواهد شد .