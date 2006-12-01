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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۶

با بازخوانی اشعار و حکایت های کهن ادبی ؛

شب یلدای ایرانی در کتابخانه اینترنتی برگزار می شود

شب یلدای ایرانی در کتابخانه اینترنتی برگزار می شود

جمعه اول دی ماه هزار وسیصد و هشتاد و پنج ، برابر با بیست و دوم دسامبر دو هزار و شش از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 9:30 شب به وقت سیدنی آئین باستانی شب یلدا گرامی داشته خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، این آئین دراتاق کتابخانه گویا  با بازخوانی اشعار متقدمان و بزرگان شعر ایران و حکایت های کهن ادبی و ارسال اشعار از سوی دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی برگزار می شود . 

اشعاری از سعدی ، حافظ ، عطار و نظامی گنجوی در این کتابخانه اینترنتی نقل می گردد .

نشانی اینترنتی کتابخانه گویا ketabkhaneyegooya.blogspot.com است .

کد مطلب 414749

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