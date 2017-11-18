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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۳:۳۹

به اتهام نقض قوانین اعتباری،

جروزالم پست : آلمان بانک سپه ایران را تحریم کرد

جروزالم پست : آلمان بانک سپه ایران را تحریم کرد

به ادعای یک روزنامه اسرائیلی «اداره نظارت مالی فدرال آلمان» بانک سپه ایران را به اتهام واهی نقض قوانین اعتباری این کشور، مشمول یک ممنوعیت اعتباری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست،«اداره نظارت مالی فدرال آلمان» بانک سپه ایران را به اتهام واهی نقض قوانین اعتباری این کشور، مشمول یک ممنوعیت اعتباری قرار داد.

«سابین رایمر» سخنگوی اداره نظارت مالی فدرال آلمان به روزنامه جروزالم پست گفت که «دلیل وضع این ممنوعیت اعتباری علیه بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت آن است که این مؤسسه مالی شرایط مندرج در قوانین یک سازمان بازرگانی مطابق با بند (۲۵ a) را نقض کرده است».

این مقام آلمانی گفت که با توجه به محرمانه بودن این موضوع، قادر به ارائه اطلاعات بیشتری در این خصوص نیست. 

به نوشته این روزنامه این ممنوعیت اعتباری از روز سیزدهم اکتبر  اِعمال شده است.

بانک سپه پیش از این نیز به اتهام واهی دست داشتن در فعالیتهای موشکی ایران از سوی سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت. اما با انعقاد توافقنامه هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۶، این تحریمها لغو شد.

شایان ذکر است که بانک سپه علاوه بر فرانکفورت، در سایر شهرهای اروپا همچون پاریس، رم و لندن نیز دارای شعبه است.

کد مطلب 4147494

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