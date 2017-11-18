جزئیات اقدامات وزارت بهداشت در زلزله کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با حضور در برنامه نبض پزشکی شبکه خبر، از هماهنگی و تلاش تمامی ارگان ها و دستگاه های مسئول، در خصوص اقدامات اورژانس پیرامون خدمت رسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد و افزود: از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه، ۱۰۰ تیم واکنش سریع به سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و اسلام آباد غرب اعزام شدند.

وی ادامه داد: ۷۰ آمبولانس و ۸ اتوبوس آمبولانس در مناطق حادثه دیده مستقر شدند و با توجه به اینکه از مراسم اربعین زمان زیادی نگذشته، تجهیزاتی که به شهرها بازگشته بودند، به مناطق زلزله زده فراخوانده شدند.

کولیوند با بیان اینکه ارتش، سپاه و پدافندغیرعامل در انتقال مصدومان تلاش بسیاری کردند، اظهارداشت: مصدومان از زمان وقوع حادثه ظرف مدت کمتر از ۲۰ ساعت، به بیمارستان ها منتقل شدند که یکی از بهترین عملیات های سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت محسوب می شود.

وی گفت: در بیمارستان ها، خدمات خوبی به مصدومان ارائه شد و برخی از آنها قطع عضو شده بودند که با عمل جراحی به موقع، در حال حاضر شرایط خوبی دارند.

سرپرست اورژانس کشور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمارستان ها در برخی نقاط تخریب شده بود، ۶ بیمارستان صحرایی مجهز را در آن مناطق مستقر کردیم.

وی با اشاره به اینکه دارو، تجهیزات و فرآورده های خونی را به میزان کافی تامین کردیم، ادامه داد: درباره منابع انسانی نیز کمبودی وجود ندارد.

کولیوند گفت: در این حادثه روستاهای زیادی متاثر از زلزله شده بودند و ما در بررسی هایمان، ۱۵۰۰ روستا را ارزیابی کردیم و تمام مصدومان را به مراکز و بیمارستان ها منتقل کردیم.

وی بیان کرد: با استقرار آمبولانس به همراه تیم بهداشتی درمانی در روستاها، خدمات سرپایی نیز به زلزله زدگان ارائه شده است.

سرپرست اورژانس کشور ادامه داد: در بیمارستان ها، ۱۴۴۰ عمل جراحی انجام شد که در نوع خود بی نظیر بوده و این ناشی از تلاش های مستمر وزارت بهداشت بوده است.

وی گفت: در حال حاضر در مناطق زلزله زده بحث نگهداری و اسکان زلزله زدگان، خودمراقبتی، بهداشت در هر زمینه، آمادگی های روحی روانی مطرح است که با حضور همکاران تیم بهداشت و سلامت روان این مشکل هموار می شود و پایگاه هایی برای تزریق واکسن جهت پیشگیری از بیماری های مسری، تامین آب اشامیدنی سالم، دفع زباله و...، مستقر شده اند.

کولیوند تصریح کرد: ضمن اینکه تا زمانی که شرایط به وضعیت عادی برنگردد، تجهیزات آمبولانس، اورژانس هوایی و بیمارستان های صحرایی پابرجا هستند و به استان های غربی حادثه دیده خدمات ارائه می دهند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: ۲۳۹ مصدوم در مجموع به تهران، البرز و همدان اعزام شدند که از این تعداد ۱۶۸ نفر به تهران منتقل شده‌اند.