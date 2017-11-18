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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۵:۵۲

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد؛

جزئیات اقدامات وزارت بهداشت در زلزله کرمانشاه

جزئیات اقدامات وزارت بهداشت در زلزله کرمانشاه

سرپرست سازمان اورژانس کشور، گفت: مصدومان زلزله کرمانشاه در کمتر از ۲۰ ساعت به بیمارستان ها منتقل شدند که یکی از بهترین عملیات های وزارت بهداشت محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با حضور در برنامه نبض پزشکی شبکه خبر، از هماهنگی و تلاش تمامی ارگان ها و دستگاه های مسئول، در خصوص اقدامات اورژانس پیرامون خدمت رسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد و افزود: از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه، ۱۰۰ تیم واکنش سریع به سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و اسلام آباد غرب اعزام شدند.

وی ادامه داد: ۷۰ آمبولانس و ۸ اتوبوس آمبولانس در مناطق حادثه دیده مستقر شدند و با توجه به اینکه از مراسم اربعین زمان زیادی نگذشته، تجهیزاتی که به شهرها بازگشته بودند، به مناطق زلزله زده فراخوانده شدند.

کولیوند با بیان اینکه ارتش، سپاه و پدافندغیرعامل در انتقال مصدومان تلاش بسیاری کردند، اظهارداشت: مصدومان از زمان وقوع حادثه ظرف مدت کمتر از ۲۰ ساعت، به بیمارستان ها منتقل شدند که یکی از بهترین عملیات های سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت محسوب می شود.

وی گفت: در بیمارستان ها، خدمات خوبی به مصدومان ارائه شد و برخی از آنها قطع عضو شده بودند که با عمل جراحی به موقع، در حال حاضر شرایط خوبی دارند.

سرپرست اورژانس کشور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمارستان ها در برخی نقاط تخریب شده بود، ۶ بیمارستان صحرایی مجهز را در آن مناطق مستقر کردیم.

وی با اشاره به اینکه دارو، تجهیزات و فرآورده های خونی را به میزان کافی تامین کردیم، ادامه داد: درباره منابع انسانی نیز کمبودی وجود ندارد.

کولیوند گفت: در این حادثه روستاهای زیادی متاثر از زلزله شده بودند و ما در بررسی هایمان، ۱۵۰۰ روستا را ارزیابی کردیم و تمام مصدومان را به مراکز و بیمارستان ها منتقل کردیم.

وی بیان کرد: با استقرار آمبولانس به همراه تیم بهداشتی درمانی در روستاها، خدمات سرپایی نیز به زلزله زدگان ارائه شده است.

سرپرست اورژانس کشور ادامه داد: در بیمارستان ها، ۱۴۴۰ عمل جراحی انجام شد که در نوع خود بی نظیر بوده و این ناشی از تلاش های مستمر وزارت بهداشت بوده است.

وی گفت: در حال حاضر در مناطق زلزله زده بحث نگهداری و اسکان زلزله زدگان، خودمراقبتی، بهداشت در هر زمینه، آمادگی های روحی روانی مطرح است که با حضور همکاران تیم بهداشت و سلامت روان این مشکل هموار می شود و پایگاه هایی برای تزریق واکسن جهت پیشگیری از بیماری های مسری، تامین آب اشامیدنی سالم، دفع زباله و...، مستقر شده اند.

کولیوند تصریح کرد: ضمن اینکه تا زمانی که شرایط به وضعیت عادی برنگردد، تجهیزات آمبولانس، اورژانس هوایی و بیمارستان های صحرایی پابرجا هستند و به استان های غربی حادثه دیده خدمات ارائه می دهند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: ۲۳۹ مصدوم در مجموع به تهران، البرز و همدان اعزام شدند که از این تعداد ۱۶۸ نفر به تهران منتقل شده‌اند.

کد مطلب 4147499
حبیب احسنی پور

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