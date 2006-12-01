کتاب محمد پیامبر خدا به زبان روسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب که با تلاش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و از زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده ، حاوی مطالبی در زمینه اهداف رسالت ، سیره پیامبر اعظم (ص) و همچنین آموزه های سیره نبوی برای جهان امروز است .



از دیگر ویژگی های این کتاب که از روی چاپ دوم آن با عنوان " محمد (ص) مرد خدا " ترجمه شده ، نثر روان روسی است که به شیوایی مطلوبی نگارش یافته است . با توجه به کمبود منابع مناسب در زمینه معارف اسلامی و به ویژه سیره نبوی به زبان روسی، انتشار کتاب " محمد مردخدا " که با شمارگان یک هزار نسخه منتشر شده از اهمیت خاصی برخوردار است .



با اهدای کتاب مذکور به روسای ادارات دینی مسلمانان سراسر روسیه که در نشست یاد شده حضور می یابند ، این کتاب در دسترس علاقمندان در نقاط مختلف این کشور قرار خواهد گرفت.