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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۶

جولین مور با "فراموش‌شده" به تلویزیون می‌آید

جولین مور با "فراموش‌شده" به تلویزیون می‌آید

فیلم سینمایی "فراموش‌شده" با بازی جولین مور یکشنبه دوازدهم آذرماه از برنامه سینما پنج شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، جوزف روبن سال 2004 فیلم سینمایی "فراموش شده" را بر اساس فیلمنامه ای از جرالد دی پگو ساخت. این فیلم به مدت 91 دقیقه محصول آمریکاست و بازیگرانی چون جولین مور، کریستوفر کووالسکی، دومینیک وست و آنتونی ادواردز در آن ایفای نقش پرداخته اند.

داستان "فراموش شده" درباره فردی به نام تری است که بر اثر حادثه ای پسرش سم را از دست می دهد. اطرافیان تری سعی دارند این حادثه دردناک را از ذهن او به مرور پاک کنند، ولی تری کم کم متوجه می شود اطرافیانش با شگردهای روانشناسی سعی دارند که ... فیلم سینمایی "فراموش شده" روز یکشنبه 12 آذرماه ساعت 22 از شبکه تهران پخش می شود.

کد مطلب 414754

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