به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ که سال گذشته توانست آلبوم «دقیقه هام» را منتشر کند روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه برای سومین بار در مرکز همایش های برج میلاد روی صحنه خواهد رفت. این کنسرت به همت موسسه فرهنگی – هنری «نوای سپند» و تهیه کنندگی مهدی اسفندیار برگزار می شود.

طلیسچی در ماه های گذشته قطعاتی همچون «نفس کی بودی تو»، «آی دل خودم» و تیتراژ برنامه تلویزیونی «باغ ملی» را منتشر کرده بود.

بلیت تازه ترین کنسرت علیرضا طلیسچی با قیمت های ۴۰، ۵۵، ۶۵، ۸۰، ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ هزار تومان به فروش می رسد.