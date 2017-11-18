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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۱

تاریخ تازه‌ترین کنسرت علیرضا طلیسچی مشخص شد

تاریخ تازه‌ترین کنسرت علیرضا طلیسچی مشخص شد

علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ تازه ترین کنسرت خود را روز چهاردهم آذر ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ که سال گذشته توانست آلبوم «دقیقه هام» را منتشر کند روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه برای سومین بار در مرکز همایش های برج میلاد روی صحنه خواهد رفت. این کنسرت به همت موسسه فرهنگی – هنری «نوای سپند» و تهیه کنندگی مهدی اسفندیار برگزار می شود.

طلیسچی در ماه های گذشته قطعاتی همچون «نفس کی بودی تو»، «آی دل خودم» و تیتراژ برنامه تلویزیونی «باغ ملی» را منتشر کرده بود.

بلیت تازه ترین کنسرت علیرضا طلیسچی با قیمت های ۴۰، ۵۵، ۶۵، ۸۰، ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ هزار تومان به فروش می رسد.

کد مطلب 4147542
علیرضا سعیدی

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