«رجب طیب اردوغان» با ژنرال «دوستم» در ترکیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد.

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انجام شده است و هنوز مشخص نیست که در این دیدار دو طرف روی چه موضوعاتی باهم بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

اما ژنرال دوستم حدود یک سال قبل پس از اینکه از سوی «احمد خان ایشچی» والی سابق «جوزجان» و از مخالفان سیاسی‌اش، متهم به آزار و اذیت جنسی شد، به ترکیه رفت و هنوز به افغانستان بازنگشته است.

هرچند دفتر معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که دوستم به خاطر درمان بیماری خود در ترکیه به سر می برد.

این درحالی است که پس از سفر دوستم به ترکیه، «محمد محقق» معاون ریاست اجرایی و «عطا محمد نور» والی «بلخ» و رئیس جنبش اسلامی افغانستان به ترکیه رفتند و ائتلافی را تحت عنوان ائتلاف «نجات افغانستان» ایجاد کردند.

سران ائتلاف نجات افغانستان چند ماه قبل در نخستین گردهمایی خود در شهر «مزار شریف» یکی از اهداف تشکیل این ائتلاف را بازگرداندن صلاحیت معاون اول ریاست جمهوری این کشور عنوان کردند.

از سویی هم، والی بلخ و از سران ائتلاف نجات افغانستان پیش از این در سفر خود به «هرات» گفته بود که دوستم از طرف هیچ دادگاهی به هیچ جرمی محکوم نشده و ریاست جمهوری افغانستان به‌خاطر به چالش کشیدن وی اجازه ورودش به این کشور را نمی‌دهد.

والی بلخ افزود که دوستم به این کشور باز می گردد و حق خود را از کاخ ریاست جمهوری افغانستان پس خواهد گرفت.

این درحالی است که دادگاهی در کابل چند هفته قبل، ۷ محافظ ژنرال دوستم را به اتهام آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، به ۸ سال زندان محکوم کرد.