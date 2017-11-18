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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۵

«عبدالله عبدالله» با معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد

«عبدالله عبدالله» با معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با معاون رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در سفرش به آمریکا با «مایک پنس» معاون اول رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید دیدار و درباره استراتژی ترامپ در جنوب آسیا و انتخابات آینده افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 در این دیدار، طرفین محیط سیاسی افغانستان را مورد بحث قرار دادند؛ پنس نقش عبدالله در دولت وحدت ملی افغانستان و همکاری وی با «اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور را ارزشمند دانست.

طرفین همچنین استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جنوب آسیا و تأثیرات آن بر وضعیت امنیتی در افغانستان را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دادند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این دیدار، نیروهای امنیتی افغانستان را برای شجاعت و فداکاری آنها در مبارزه با شورشیان و تروریست های بین المللی همچون داعش و القاعده ستود.

کد مطلب 4147580

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