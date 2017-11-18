مرحله اول داوری جشنواره نوای خرّم آغاز شد/ معرفی هیات انتخاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پایان یافتن مهلت ارسال آثار گروه ها و هنرمندان متقاضی شرکت در چهارمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) هیات انتخاب این دوره متشکل از بردیا صدرنوری، ناصر ایزدی و رضا خرم مرحله اول ارزیابی و داوری آثار برای حضور در بخش نهایی را آغاز کردند.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، نتایج نهایی ارزیابی آثار راه یافته به مرحله نهایی تا روز شنبه چهارم آذر ماه از طریق سامانه جشنواره، خبرگزاری ها، سایت های رسمی حوزه موسیقی و پایگاه های اطلاع رسانی رسمی کشور اعلام می شود. طبق تصمیم ستاد برگزاری جشنواره، هیات انتخاب مرحله اول پس از معرفی گروه های منتخب، از طریق مکاتبه رسمی به شرکت کنندگان دلایل راه نیافتن را اعلام خواهد کرد.

چهارمین جایزه و جشنواره همایون خرّم با هدف حفظ و گسترش فرهنگ اصیل و فاخر ایرانی، ارتقای نگرش هنری نسل جوان از طریق شناخت آثار استادان گذشته و تاثیر گرفتن از نمونه‌ها و الگوهای موجود در موسیقی ایرانی به همت مؤسسه فرهنگی هنری «رادنواندیش»، خانواده استاد همایون خرّم، حمایت موسسه بیمه «سرمد» و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آذر ماه ۹۶ برگزار می شود.

در این دوره از جشنواه نوازندگان تمامی سازها، خوانندگان و همچنین گروه‌های موسیقی کودک و نوجوان داوطلب (کمتر از ۱۸ سال) با اجرای یکی از تصانیف و یا قطعات بی‌کلام استادان روح‌الله خالقی، مهدی خالدی، علی تجویدی، همایون خرّم، حبیب‌الله بدیعی و پرویزیاحقی که به شکل رسمی عرضه شده، به صورت تک خوانی، تک‌نوازی، هم‌خوانی، هم‌نوازی و گروه‌نوازی به رقابت با یکدیگر می پردازند.