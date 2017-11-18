قل دیگر کهکشان راه شیری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، محققان یک کهکشان عظیم مارپیچ در فاصله ۱۸۰ میلیون سال نوری از زمین کشف کرده اند که شباهت زیادی به کهکشان راه شیری دارد و اصطلاحا دوقلوی آن نامیده می شود.

این کهکشان مرموز که NCG۲۷۱۸ نامیده شده نه تنها شباهت زیادی به راه شیری دارد بلکه حاوی دو کهکشان دیگر است که با یکدیگر تعامل دارند و در حقیقت شبیه دو کهکشان قمری هستند که در راه شیری وجود دارند.

بیشتر کهکشان های که دور راه شیری مدار می زنند، گازهای خود را از دست داده اند، اما دو کهکشان نزدیک به ما به نام ابرهای «ماگلانیک» (Magellanic) بزرگ و کوچک هنوز هم به اندازه ای گاز دارند تا ستاره های جدید به وجود بیاورند.

ابر ماگلونیک بزرگ ۱۶۰ هزار سال نوری و ماگلونیک کوچک ۲۰۰ هزار سال نوری با زمین فاصله دارند.

ترتیب قرار گرفتن این کهکشان ها( یک کهکشان عظیم مارپیچ کنار دو کهکشان قمری) بسیار نادر است و به همین دلیل محققان دانشگاه یونسی به مطالعه آن علاقه مند شدند. آنها تصاویر ۲۰ هزار کهکشان کوچک را با در نظر گرفتن چنین شباهتی بررسی کردند.

تحلیل آنها نشان داد یک کهکشان بزرگ مارپیچ به نام NGC۲۷۱۸ در صورت فلکی هایدرا وجود دارد که شبیه راه شیری است و دو قمر کهکشانی به نام های UGC۴۷۰۳ و UGC۴۷۰۳B نیز دارد.

اکنون محققان امیدوارند با مطالعه کهکشان های دوردست تر درباره تاریخچه آنها اطلاعات بیشتری به دست بیاورند.