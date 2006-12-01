به گزارش خبرگزاری "مهر"، تلاش برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌های اخیر بوده است.

هرچند که طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بوده اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت.

براساس آمارهای رسمی موجود، میزان صادرات غیر نفتی کشور در نیمه نخست امسال با رشد 58 درصدی معادل کل سال 83 رشد داشته که این امر حاکی از عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات نفت و برنامه ریزی برای افقی روشن تر در عرصه صادرات غیر نفتی می باشد.

در 7 ماهه سال جاری صادرات غیر نفتی با 53 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 8 میلیارد و 741 میلیون و 100 هزار دلار رسید که براساس ارزیابی‌های انجام شده درصورت تداوم رشد صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری حدود 16 میلیارد دلار خواهد بود.

در این میان، در 7 ماهه امسال 24 میلیون و 659 هزار و 700 تن انواع کالا به ارزش 24 میلیارد و 231 میلیون و 800 هزار دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزنی 7/19 درصد افزایش و از حیث ارزش 3 درصد کاهش یافت.

مسائلی همچون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه‌های مالی تولید، چالش‌های رقابتی، الزامات قانونی، و محدودیت‌ها در روند صادرات تاثیرمنفی به دنبال دارد و درحالی که مشوق‌ها، مزیت‌های بالقوه و بالفعل در امر صادرات، و الزامات فنی و تکنولوژیکی، کشور را درمسیررسیدن به اهداف صادراتی قرار می دهد.

همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی‌ها وتصمیم گیری‌ها، مهارت‌های فنی و تخصصی مورد نیازصادرات، مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ما را درپیمودن مسیر رشد پایداردر سایه توسعه صادرات نفتی یاری می نماید.

براساس گزارش‌های رسمی در سال 2005 ارزش مبادلات تجاری جهانی معادل 10 تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65 صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بربرنامه ریزی‌های منسجم است.

از سویی دیگرلازمه بازاریابی مناسب دربازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی، اثرگذارگذاری کالاهای رقابت پذیردر بازارجهانی است.

با توجه به آزاد سازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت‌های لازم برای صادرات موفق ازبسته بندی تا تبلیغات با درنظرگرفتن مزیت‌های اقتصاد ایران درچارچوب برنامه‌های توسعه و چشم انداز 20 ساله راهبردهای صادراتی کشور باید در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.

براین اساس نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه‌های صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود، هرگونه متناقض بودن سیاست‌ها حتی راهبرد‌ها در حوزه وزارتخانه‌ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنا براین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست‌ها اقدامات اساسی به عمل آید.