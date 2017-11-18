به گزارش خبرگزاری مهر، دومین محموله کمکهای مهیا شده توسط قرارگاه جهادی، عبادالرحمن بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برای زلزلهزدگان غرب کشور امروز ارسال شد.
این محموله شامل اقلام ذیل است:
مواد غذایی، شامل آبآشامیدنی، نان، تن ماهی، خرما، انواع کنسرو، خشکبار، انواع بیسکویت.
پوشاک، شامل : شامل انواع لباسهای مردانه، زنانه و بچهگانه.
لوازم بهداشتی: شامل، صابون، شامپو.
پتو، چادر، کیسهخواب، کفش و انواع دارواز دیگر اقلامی که به مناطق زلزله زده، ارسال شده است.
محمولههای بعدی کمکها نیز در روزهای آتی بر اساس نیاز سنجیای که توسط تیم اعزامی حاضر در مناطق زلزلهزده اعلام میشود تهیه و ارسال خواهد شد. دریافت کمکهای مردمی همچنان ادامه دارد.علاقمندان می توانند کمک های خود را به شماره کارت بانکی :۵۸۵۹۸۳۱۰۵۷۸۷۷۴۲۴ بهنام امیرمحمد موذن پرداخت کرده و یا با مراجعه به آدرس،http://yon.ir/OpbfV به صورت اینترنتی پرداخت کنند.
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