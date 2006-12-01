برگزاری قانونمند و سالم انتخابات وظیفه مسئولان است

علی اکبریان با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: با تعامل و همدلی میان اعضای هیات اجرائی و هیات نظارت در شعب اخذ رای و با حضور نمایندگان فرمانداری و رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدها بستر یک انتخابات با شکوه، سالم و قانونمند فراهم خواهد شد.

وی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی را موقعیتی برای ابراز دوباره شور و شعور سیاسی مردم دانست و ادامه داد: در این انتخابات مردم مانند انتخابات گذشته با حضور گسترده، پرشور و با فکر و اندیشه سرنوشت خود را رقم خواهند زد.

اکبریان در خصوص نحوه رسیدگی به صلاحیتهای نامزدها گفت: در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تعداد نامزدها به مراتب بیشتر از سایر انتخابات گذشته بود و به منظور اهمیت موضوع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دقت به عمل آمد تا حق و حقوقی از داوطلبان ضایع نشود.

وی اظهار داشت: داوطلبان موظفند با رعایت تبلیغات در چارچوب قانون و با رعایت اخلاق انتخاباتی در تشویق و ترغیب به حضور آگاهانه مردم در شروع زمان قانونی تبلیغات فعالیت کنند.

اکبریان گفت: مردم با اعتماد به امانتداری و گذشته نامزدها آنان را انتخاب خواهند کرد.

یاد آور می شود در شهرستان آمل یک هزار و 768 نفر نامزد انتخابات شورای اسلامی شدند که 4 درصد آنان رد صلاحیت شدند.