160 هزار خانوار روستائی و عشایری کشور بیمه اجتماعی شدند

غلامرضا طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در طرحی جدید و با موافقت انجام شده، از این پس کارگزاری‌های بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور در تعاونی های تولید روستائی انجام می شود.

به گفته وی، هم اکنون 850 شرکت کارگزار بیمه ای در بخش بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور مشغول فعالیت شدند.

مدیر کل نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: پس از گذشت یک سال از طرح بیمه اجتماعی، استقبال روستائیان و عشایر بیشتر شده است.

طباطبائی خاطر نشان کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه، حدود 4 میلیون خانوار روستائی و عشایر کشور معادل 23 میلیون نفر جمعیت کشور بیمه خواهد شد.

وی با بیان این که خانوارهای روستائی و عشایر با پرداخت سالانه 540 تا 900 هزار ریال بیمه تامین اجتماعی می شوند، یادآور شد: افراد پس از گذشت 15 سال از مزایای از کار افتادگی، دوران پیری و مستمری به بازماندگان بیمه شده برخوردار خواهند شد.

