سینمای بریتانیا از هلن میرن تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهداء "جوایز فیلم مستقل بریتانیا" چهارشنبه گذشته در لندن برگزار شد و دیم هلن میرن 61 ساله که برای "ملکه" در بخش بهترین بازیگر زن نیز نامزد بود، در رقابت با کتی دیکی، بازیگر فیلم "جاده سرخ"، ناکام ماند و این جایزه را به او واگذار کرد. این نخستین فیلم بلند آندرا آرنولد است که در کن هم با استقبال زیادی رو به رو شد. فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را هم برای تونی کوران به ارمغان آورد.



"اینجا انگلستان است" شین میدوز جایزه بهترین فیلم مستقل را به خود اختصاص داد. داستان فیلم در دهه 1980 روی می دهد و درباره گروهی از کله پوستی های فاشیست است. تامس ترگوس، بازیگر 12 ساله که این فیلم اولین تجربه سینمایی اوست، نیز جایزه بهترین بازیگر تازه کار را دریافت کرد. جایزه ویژه هیئت داوران به کن لوچ، فیلمساز جنجالی و کارگردان "باد بر مرغزارها می وزد" تعلق گرفت، ضمن اینکه جایزه ای افتخاری نیز به جیم برودبنت اعطا شد.



"ملکه" به کارگردانی استفن فریرز در پنج رشته ناموفق بود، اما جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد. "آخرین پادشاه اسکاتلند" ساخته کوین مکدانلد که فیلمی است درباره عیدی امین، دیکتاتور اوگاندا، برنده دو جایزه شد. مکدانلد جایزه بهترین کارگردان و "بهترین دستاورد فنی" را با خود به خانه برد.



جایزه بهترین فیلم مستند هم به "جاده گوانتانامو" مایکل وینترباتم رسید. فیلم درباره سه مسلمان بریتانیایی است که دو سال در این بازداشتگاه زندانی بودند و در نهایت بی آنکه اتهامی بر آنها وارد شود، آزاد شدند. نخستین دوره "جوایز فیلم مستقل بریتانیا" در 1998 برگزار شد. سال گذشته فیلم "باغبان همیشگی" سه جایزه اصلی را به خود اختصاص داد.

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