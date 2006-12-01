حضور فعال بسیجیان در انتخابات دشمنان نظام را مایوس خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس شفیعی امروز در همایش بزرگ بسیجیان بابل در مسجد امیرالمومنین این شهر اظهار داشت: بسیجیان برای رفع تکلیف وارد عرصه مختلف نظام نمی شوند، بلکه برای انجام تکلیف و کسب رضای خدا عاشقانه به تکلیف خود عمل می کنند.



شفیعی گفت: اگر فرهنگ بسیجی به معنای واقعی در جامعه احیاء و اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه برطرف می شود.



وی افزود: امام راحل با درایت خاصی شجره طیبه بسیج را در این کشور بنا نهاد که برکات این نهاد مقدس روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد.



وی کسب پله های علمی را برای بسیجیان ضروری خواند و اضافه کرد: اگر بسیجیان خود را به پله های تحقیقاتی و علمی برسانند در آینده ای نزدیک جامعه را با دستان پرتوان خود می سازند.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بابل با اشاره به فرا رسیدن انتخابات خبرگان و شوراها خاطرنشان کرد: حضور پرشور و فعال بسیجیان در انتخابات دشمنان نظام را مایوس خواهد کرد.

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