تشکیل دولت وحدت ملی مهمترین خواسته شرکت کنندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره، العالم و المنار از ساعاتی پیش صحنه های هجوم قشرهای مختلف مردم لبنان به سوی میادین اصلی شهر بیروت را به صورت مستقیم پخش می کنند.



میادین اصلی بیروت از جمله ریاض الصلح و الشهدا، بشاره الخوری و نفق سلیم هم اکنون مملوء از جمعیت است و این در حالی است که گروههای مختلف مردمی همچنان در حال حرکت به سوی این میادین هستند.



مهمترین هدف از برپایی تجمعات گسترده در شهر بیروت، درخواست برای تشکیل دولت وحدت ملی اعلام شده است.



شبکه های خبری منطقه از حضور گسترده و پرشور شهروندان لبنانی در این مراسم خبر می دهند؛ هنوز مشخص نشده است که چه شخصیتهایی در تجمعات گسترده امروز سخنرانی خواهند کرد.



شبکه المنار هم اعلام کرد که حضور گسترده مردم لبنان در این تجمعات و پرشدن میادین بزرگ و اصلی شهر بیروت از شهروندان لبنانی در تاریخ این کشور بی سابقه است.

گفتنی است جریان مخالف دولت لبنان روز پنجشنبه در بیانیه ای خواستار آمدن مردم به خیابانها با هدف سرنگونی دولت کنونی و تشکیل دولت وحدت ملی شد و در مقابل، جناح اکثریت پارلمانی لبنان نیز آمادگی کامل هواداران خود را برای رویارویی با آنچه کودتا علیه قانون اساسی نامید، خواستار شد.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز روز گذشته در سخنان تلویزیونی خود خواستار حضور پرشور و گسترده و مسالمت آمیز مردم در بعد از ظهر امروز در مرکز بیروت شد و تشکیل دولت وحدت ملی را برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها بار دیگر خواستار شد

این در حالی است که فواد سنیوره نخست وزیر لبنان شب گذشته در آستانه تحرکات گسترده مخالفان برای سرنگونی دولت وی درباره آنچه کودتای خارج از چارچوب قانون اساسی نامید، هشدار داد.