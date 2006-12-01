افتتاح نمایشگاه خوشنویسی، تذهیب و مینیاتور در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم عصرروز پنجشنبه نهم آذر با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و سپس دکتر احمد الدبیان ، رئیس مرکز فرهنگی اسلامی ریجنتس پارک در سخنانی ضمن خیر مقدم به مهمانان شرکت کننده در این مراسم و نیز دو هنرمند ابرانی ، هنر ایرانی را یکی از معرف های اصلی هنر اسلامی و ایرانیان را گسترش دهندگان پیشتاز این هنر در جهان معرفی کرد و به تبیین جایگاه هنر خوشنویسی در بین مسلمانان پرداخت.



در ادامه مراسم دکتر موحدیان ، سفیر کشورمان در لندن سخنرانی کرد . وی در سخنان خود جایگاه هنر نزد ایرانیان و ارزش والای هنر ایرانی را شایسته تقدیرخواند و این نمایشگاه را فرصتی مغتنم برای آشنایی با گوشه ای از ذوق هنری مردم ایران زمین دانست.



سخنران بعدی این مراسم دکتر حلمی ، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن بود که با اشاره به قدمت هنرهای خوشنویسی، تذهیب و مینیاتور در ایران ،آثار به نمایش در آمده دراین نمایشگاه و همچنین هنرمندان صاحب این آثار را معرفی کرد.



پس از آن استاد نصرالله افجه ای به عنوان آخرین سخنران پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی به تاریخچه خوشنویسی در ابران پرداخت و تفاوت خطوط مختلف مورد استفاده در خوشنویسی و همچنین هنر نقاشی خط را برای حضار تشریح کرد .



وی افزود : پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تعداد هنرمندان خوشنویس انگشت شمار بود در حالی که امروزه این تعداد بالغ بر 50 هزار نفر می شود. استاد افجه ای سپس از شرکت کنندگان در مراسم خواست از نمایشگاه دیدن کنند.



این نمایشگاه روزهای جمعه و شنبه دهم و یازدهم آذرماه از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر در مرکز فرهنگی اسلامی ریجنتس پارک لندن برای بازدید علاقه مندان دایر است.



هفته گذشته نیز این نمایشگاه در شهر منچستر برگزار شد که مورد استقبال ایرانیان و سایر مسلمانان ساکن این شهر قرار گرفت.



نمایشگاه فوق به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و با همکاری فرهنگ سرای نیاوران و مرکز فرهنگی اسلامی ریجنتس پارک یرپا شده است.

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