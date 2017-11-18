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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

امنیت کامل در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برقرار است

امنیت کامل در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برقرار است

کرمانشاه- معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون امنیت کامل در منطق زلزله زده استان کرمانشاه برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از گذشت شش روز از زلزله کرمانشاه، اکنون آرامشی نسبی در مناطق زلزله زده ایجاد شده و امنیت کامل برقرار است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار نیروی کمکی از دیگر استان های کشور به منظور برقراری نظم و امنیت در مناطق زلزله زده به کرمانشاه امده اند، عنوان کرد: در روزهای نخست پس از زلزله شاهد بی نظمی در توزیع اقلام کمکی بودیم اما پس از استقرار کامل نیروهای کمکی امنیت کامل در مناطق برقرار شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از مردم و دستگاه های متولی خواست که در توزیع اقلام کمکی به زلزله زدگان رعایت نظم را در نظر بگیرند تا از آسیب رسیدگی به افراد و ایجاد بی نظمی جلوگیری شود.

سرهنگ آمویی همچنین از افراد که در جریان زلزله اخیر دچار آسیب شده اند خواست که مراقب خانواده و کودکان خود باشند.

وی توضیح داد: احتمال وجود افراد هنجار شکن و سارقان در مناطق زلزله زده همچون دیگر نقاط شهری وجود دارد از این رو از افراد ساکن در این مناطق در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4147751

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