۱۵۰عنوان برنامه در هفته بسیج در سپاه ناحیه سجاد(ع)برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادق پور روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مجتمع شهیدآوینی برگزار شد اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج برنامه های متنوعی در بخش های فرهنگی، عقیدتی، بصیرتی، در سپاه ناحیه بسیج امام سجاد(ع) پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: برای این که بسیج بتواند در مسیر حفظ ارزشها گام بردارد باید بصیرت داشته باشد لذا به برگزاری برنامه های عقیدتی اهمیت ویژه داده ایم و در طول سال آن را برگزار خواهیم کرد.

سرگرد صادق پور تصریح کرد: برنامه های بسیج با محورهای دفاعی، فرهنگی، علمی و خدمت رسانی پیش بینی شده و در اولویت برنامه های امسال قرار گرفته است.

وی یادآورشد: در شرایطی که شاهد تهاجم فرهنگی دشمن هستیم باید برنامه های مقابله ای هم داشته باشیم و بتوانیم با روشنگری مردم را در جریان این آسیب ها قرار دهیم از پیامدهای مخرب آن بکاهیم.

صادق پور اضافه کرد: در بخش آموزش گردانهای بیت المقدس و عاشورا و برپایی اردوهای علمی، پیاده روی هم اقدام شده است.

وی گفت: اعتلای بسیج در عرصه های علمی، تقویت بسیج اساتید، اقشار، مهندسان، و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت از دیگر رویکردهای ماست که با جدیت در این عرصه حرکت می کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) در ادامه بیان کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی نیز با حضور در مناطق آسیب پذیر نسبت به فرهنگ سازی و برخورد با متخلفان و نا امن کنندگان جامعه با همکاری نیروی انتظامی اقدام خواهیم کرد.

۱۵۰ عنوان برنامه در ناحیه امام سجاد(ع) برگزار می شود

وی گفت: اعزام ۵ تیم پزشکی، تجمع کارمندان بسیجی در کوهین، اعزام گروههای جهادی، همایش سبک زندگی، تجمع بسیجیان گردان بیت المقدس، نشست روشنگری بسیج، یادواره شهدای محمود آباد نمونه، نشست روشنگری در الموت، یادواره شهدای آکوجان، تجمع بسیجیان، غبارروبی مزارشهدا، دیدار با امام جمعه، برپایی استگاه صلواتی، از برنامه های پیش بینی شده در هفته بسیج در ناحیه امام سجاد(ع) است.

صادقپور یادآورشد: از ۵ آذر ماه با راه اندازی گشت های عملیاتی برای تامین امنیت اجتماعی پایدار اقدام شده و در محلات نسیت به ارتقاء امنیت مناطق اقدام می کنیم.

وی از مشارکت بسیج در بازسازی واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده خبرداد و گفت: ۴۷۰ واحد مسکونی تخریب شده در دو رستای سر پل ذهاب توسط بسیج بازسازی خواهد شد.