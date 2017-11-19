به گزارش خبرنگار مهر، قطع همکاری زودهنگام با «خیمنز» سرمربی خارجی بوکس آن هم توسط سرپرست موقت فدراسیون و بدون رضایت کمیته فنی جنجال های زیادی در این فدراسیون به راه انداخت. اگرچه دلایل زیادی برای این قطع همکاری مطرح شده، اما یک اظهار نظر که به نوعی توجیه فنی این اقدام است در نوع خود جالب به نظر می رسد.

در حالی که افشین داوری سرپرست فدراسیون بوکس در مصاحبه ای عنوان کرده است «در رزومه سرمربی خارجی از او به عنوان مربی دو ستاره نام برده شده و برای هدایت در بازیهای آسیایی باید مربی سه ستاره باشد»، قوانین فدراسیون جهانی( آیبا) چیز دیگری می گوید.

خبرنگار مهر برای رفع شبهه در این خصوص به سراغ بابک بردبار داور بین المللی بوکس که سابقه حضور در رقابتهای بین المللی زیادی را دارد و آشنا به قوانین روز فدراسیون جهانی است رفت.

بردبار در ارتباط با ادعای سرپرست فدراسیون فوکس گفت: چنین چیزی صحت ندارد. مسابقات آیبا به چند دسته تقسیم می شود که رقابتهای جهانی، قاره ای، انتخابی المپیک و المپیک جزو مواردی است که آیبا می گوید باید یک مربی سه ستاره در کنار رینگ همراه با تیم ها باشد. هر تیم نیاز به ۳ مربی(یک سرمربی و دو مربی) دارد که اگر حتی یکی از این مربیان سه ستاره باشند کافی است.

وی در پاسخ به این سوال که پس همچون رقابتهای آسیایی که نهرودی در کنار سرمربی تیم ملی حضور داشت مشکلی برای فعالیت مربی خارجی و حضورش پای رینگ وجود نداشت؟ گفت: بله من حتی در برخی مسابقات به شخصه دیده ام که برخی کشورها که مربی سه ستاره ندارند از مربیان سه ستاره دیگر کشورها پای رینگ استفاده می کنند. بنابراین «خیمنز» هیچ مشکلی برای حضور در بازی های آسیایی نداشت چرا که در گذشته نیز این اتفاق برای ما تکرار شده بود و به عنوان مثال با حضور یک مربی سه ستاره مثل آقای نهرودی مشکلی برای مربی به وجود نمی آمد. متاسفانه سرپرست فدراسیون آیین نامه آیبا را آن هم به صورت ناقص مطالعه کرده و این موارد خلاف واقع و فرافکنی است.