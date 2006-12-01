مرکل و مبارک درباره مسائل خاورمیانه رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ،" توماس استیج " سخنگوی دولت آلمان با اعلام این خبر افزود : " حسنی مبارک " رئیس جمهوری مصر قرار است در تاریخ 10 دسامبر ( 19 آذر ) در سفر به برلین با " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان دیدار و گفتگو کند .

رهبران دو کشور در نظر دارند علاوه بر گفتگو درباره تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه در مورد مسائل مهم بین المللی از جمله اوضاع خاورمیانه به بحث و گفتگو بنشینند .

سخنگوی دولت آلمان با بیان اینکه نشانه های مثبت و امیدوارکننده ‌ای در خاورمیانه مشاهده می‌ شود، گفت : سفر اخیر " فرانک - والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان به خاورمیانه نیز در همین جهت است.

سخنگوی دولت آلمان تصریح کرد : آلمان در دوران ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا از فرصت‌ های احتمالی برای دسترسی به یک شیوه دیپلماتیک برای حل مسائل خاورمیانه استفاده خواهد کرد.

استیج افزود : دولت آلمان از ابتکارعمل صلح فرانسه برای خاورمیانه حمایت کرده و از آن استقبال می‌کند.

مصر پس از امارات متحده عربی و عربستان، سومین کشور مهم تجاری در میان کشورهای عربی برای آلمان است.