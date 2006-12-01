حضور حداکثری مردم در انتخابات اعتماد به نظام را افزایش می‌ دهد

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با بیان اینکه‌ این دوره از انتخابات دارای حساسیت و اهمیت ویژه‌ ای در عرصه‌های مختلف است ، افزود : انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری به دلیل وظایف داخلی و جایگاه بین ‌المللی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شوراهای اسلامی در تحقق بخشیدن به جمهوریت نظام نقش مهم دارند از این رو در اصول یکصد تا 107 قانون اساسی به این امرتوجه جدی شده است. وی تصریح کرد : بنا بر این حضور گسترده آحاد ملت در این عرصه سیاسی ، توطئه‌های دشمنان را خنثی و موجب یاس دشمنان انقلاب می‌شود.

به گفته محسنی، نامزدهای انتخاباتی باید بر اساس قانون رفتار و از تهمت زدن و حاشیه پردازی پرهیز کنند. وی اضافه کرد: ارایه شعارهای غیرمنطقی و غیر واقعی ازسوی این داوطلبان قبل از هر چیز به ضرر آنان تمام می‌شود زیرا مردم بهترین قاضی هستند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس از دستگاه‌های دولتی خواست تا از امکانات و نیروهای خود برای تبلیغ به نفع جریان فکری خاص استفاده نکنند. محسنی تاکید کرد: مجریان برگزاری این دو انتخابات بسترهای لازم را برای افزایش مشارکت مردم در این رویداد بزرگ سیاسی مهیا کنند.

هزار و 588 نفر در شهرستان‌های 220 هزار نفری نوشهر و چالوس در انتخابات شوراهای اسلامی ثبت نام کردند.