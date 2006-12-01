عراق به سه منطقه فدرالی تقسیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الخلیج امارات، درحالی که قراراست کمیته بیکر- هملتون تحقیقات خود را درمورد عراق چهارشنبه آتی ارائه دهد، بخش هایی از این تحقیقات محرمانه در اختیار رسانه های گروهی قرارگرفت.

براین اساس ، به نظر می رسد که توصیه های کمیته "بیکر" حد وسط بین خواسته دموکرات ها و دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا است که در بخش هایی از آن عبارت هایی مانند " شیعستان" و " سنستان" و "کردستان" دیده می شود تا این مناطق جایگزین عراق یکپارچه شود.

به نوشته این روزنامه چاپ امارات این کمیته دو گزارش علنی و محرمانه کامل ارائه می دهد که گزارش محرمانه دراختیار کنگره آمریکا قرار می گیرد.

کمیته تحقیق درمورد عراق شامل 4 کمیته فرعی با 50 کارشناس می شود که در بین این کارشناسان دو کارشناس عربی هستند و مسائل مربوط به عراق در زمینه های اقتصادی ، بازسازی ، امور نظامی، سیاسی و استراتژیکی را مورد بررسی قرار دادند.

براساس گزارش های منتشره از متن اصلی تحقیقات بیکراین کمیته بر پیروزی آمریکا در عراق مانند برگزاری انتخابات ، تصویب قانونی برای انجام تعدیلات و اصلاحاتی در قانون اساسی و همچنین تقویت دولت مرکزی و تقسیم ثروت تاکید دارد.

براساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیقات به نظر می رسد در مورد موضوع تقسیم عراق هماهنگی هایی در این کمیته وجود ندارد.

اما درعین حال کمیته بیکر با تشکیل دولت های کوچک درعراق مخالف است و تشکیل کنفدرالیسم ها را ترجیح می دهد تا به این ترتیب عراق از شیعستان، سنستان وکردستان تشکیل شود و مناطق اقلیت در داخل مناطق اکثریت به وجود آید.

ازمشکلاتی که کمیته بیکر با آن روبه رو است، مشکلات اوضاع ارتش و بغداد است.

به نوشته روزنامه مذکورکارشناسانی که این کمیته از آنها کمک گرفته است، خروج کامل آمریکا از عراق را تا سال 2013 یا 2015 بعید دانستند.

بنا بر گزارش های منتشره تاکید کمیته بیکر بر تقویت دولت عراق و قانونی کردن سلاح شبه نظامیان و همچنین توجیه به کارگیری این سلاح ها و عقب نشینی یک سوم ازنظامیان آمریکایی به پایگاه های نظامی است. کمیته تحقیق "جیمزبیکر" همچنین درمورد انجام مذاکرات مستقیم با سوریه و ایران و پشینهاد برگزاری کنفرانس بین المللی برای مناقشه صلح درخاورمیانه تاکید کرد.