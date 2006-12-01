لاوروف خواستار از سرگیری روند صلح خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاینترفکس ، سرگئی لاوروف همچنین خاطرنشان کرد : تاکنون گامهایی برای حل مسائل پیچیده منطقه ای و یافتن راه حلی جامع برای مشکلات امنیتی برداشته شده که ناموفق بوده است و تهدید مسابقه تسلیحاتی در منطقه ، گسترش تسلیحات کشتار جمعی و بحرانهای انسانی همچنان باقی است .

لاوروف افزود : برای حل مسائل امنیتی منطقه باید روند صلح خاورمیانه هرچه زود تر از سرگرفته شود.



سمینار آینده(المستقبل) امروز به منظور ترویج طرح اصلاحات آمریکا با حضور کاندولیزا رایس، سرگئی لاوروف و مارگارت بکت وزیران امور خارجه آمریکا، روسیه و انگلیس برگزارشد.



اردن از 56 کشور و سازمان برای شرکت در این سمینار سالانه دعوت کرده است، این سمینار پیشتر در کشورهای مغرب و بحرین از زمانی که آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را در نشست گروه هشت در سال 2004 اعلام کرد، برگزار شده بود.