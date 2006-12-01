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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۱

لاوروف خواستار از سرگیری روند صلح خاورمیانه شد

لاوروف خواستار از سرگیری روند صلح خاورمیانه شد

وزیر امورخارجه روسیه امروز در همایش"آینده"دراردن اعلام کرد در صورتی که یک راه حل جامع برای مشکلات امنیتی منطقه پیدا نشود ، هر گونه ابتکاری برای حل مناقشه خاورمیانه بی فایده خواهدبود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاینترفکس ، سرگئی لاوروف همچنین خاطرنشان کرد : تاکنون گامهایی برای حل مسائل پیچیده منطقه ای و یافتن راه حلی جامع برای مشکلات امنیتی  برداشته شده که ناموفق بوده است و تهدید مسابقه تسلیحاتی در منطقه ، گسترش تسلیحات کشتار جمعی و بحرانهای انسانی همچنان باقی است .

لاوروف افزود : برای حل مسائل امنیتی منطقه باید روند صلح خاورمیانه هرچه زود تر از سرگرفته شود. 

سمینار آینده(المستقبل) امروز به منظور ترویج طرح اصلاحات آمریکا با حضور کاندولیزا رایس، سرگئی لاوروف و مارگارت بکت وزیران امور خارجه آمریکا، روسیه و انگلیس برگزارشد.

اردن از 56 کشور و سازمان برای شرکت در این سمینار سالانه دعوت کرده است، این سمینار پیشتر در کشورهای مغرب و بحرین از زمانی که آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را در نشست گروه هشت در سال 2004 اعلام کرد، برگزار شده بود.

کد مطلب 414787

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