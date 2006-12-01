تداوم صدرنشینی سایپا و پیروزی تیم های میزبان/ تساوی صباباتری مقابل راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته یازدهم لیگ برترعصر امروز تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه شریعتی کرج با پیروزی 2 بر1 برابر پیکان توانست همچنان خود با تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال در صدر جدول نگه دارد.

در سایر دیدارهای برگزار شده هفته یازدهم نیز تیم های میزبان برابر مهمانان خود به برتری دست یافتند و تنها صباباتری برابر راه آهن متوقف شد. نتایج هفته یازدهم این رقابتها به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان 2 - ملوان بندانزلی صفر

* فجرسپاسی شیراز 2 - ابومسلم خراسان صفر

* مس کرمان 2 - برق شیراز 1

* سایپا تهران 2 - پیکان تهران 1

* پاس تهران - 1 - استقلال اهواز صفر

* استقلال تهران 2 - سپاهان اصفهان 1

* صباباتری 1 - راه آهن 1



تنها دیدار باقی مانده هفته یازدهم از ساعت 15/16 دقیقه امروز بین دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس آغاز شده است.