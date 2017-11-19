مذاکره مجدد فدراسیون دوومیدانی با مربی مطرح پرش طول و سه گام جهان

به گزارش خبرنگار مهر ، در حالی که قرار بود اواخر شهریور رندی هانتینگتون مربی سرشناس و مطرح پرش طول و سه گام جهان برای برگزاری اردویی ۵ روزه راهی جزیره کیش شود هنوز خبری از برگزاری این دوره نیست. هانتینگتون که به دلیل بیماری مادرش این سفر را به تعویق انداخت هنوز زمان دقیقی برای حضورش در ایران به فدراسیون دوومیدانی اعلام نکرده است.

تیمور غیاثی سخنگوی سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی به خبرنگار مهر اطلاع داد که این فدراسیون مجددا با هانتینگتون وارد مذاکره شده تا این دوره مفید و اثرگذار به زودی به میزبانی کشورمان برگزار شود. شنیده می شود تعداد زیادی از مربیان پرش طول و سه گام کشورمان برای حضور در این دوره ثبت نام کرده اند.