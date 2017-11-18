نمایشگاه «وقف» در بجنورد گشایش یافت

حجتالاسلام سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت دهه وقف و باهدف ترویج این سنت حسنه، نمایشگاهی با این عنوان در محل امامزاده سید عباس(ع) بجنورد برپاشده است.
وی افزود: این نمایشگاه در ۱۰ غرفه دایر شده است و تا چهارم آذرماه امسال، صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶تا۱۹ ، پذیرای عموم بازدیدکنندگان و علاقهمندان خواهد بود.
وی گفت: غرفههای این نمایشگاه شامل موضوعات مختلفی ازجمله نمایش عملکرد و فعالیتهای فرهنگی، قرآنی، عمرانی اداره کل اوقاف، غرفه کودک و نوجوان، ایستگاه «همه واقف باشیم»، ایستگاه محصولات فرهنگی و غیره است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین غرفهای نیز به فعالیتهای فرهنگی انجامشده و نیز محصولات فرهنگی مرتبط با امامزاده سید عباس(ع) بجنورد، اختصاص دارد.
حجتالاسلام رئوف سید نژاد با اشاره به اهمیت وقف، اظهار کرد: باید این سنت حسنه بیشازپیش در جامعه ترویج یابد و به همین منظور، ارتقای بهرهوری موقوفات از اولویتها است.
وی گفت: برنامهریزی دقیق و جهتدهی نیات واقفان سبب میشود تا امر خیری که توسط واقف نیکاندیش صورت گرفته، علاوه براثر معنوی، اثر وضعی مطلوبی نیز بر اجتماع داشته باشد.
وی از عموم مردم بهویژه سرمایهگذاران استان خواست تا با سرمایهگذاری در فدکهای اهلبیت(ع)، علاوه بر جلوگیری از تخریب و کم بازده شدن درآمد موقوفات، خود را درنیات واقفان خیراندیش سهیم کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴آبان ماه جاری تا چهارم آذرماه به نام دهه وقف نامگذاری شده است که به همین مناسبت برنامههای مختلفی از سوی اداره کل اوقاف در خراسان شمالی اجرایی میشود.
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