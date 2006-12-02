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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۸

تا روز دانشجو - 9 / معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر خبر داد :

اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز دانشجو

اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز دانشجو

تشکل های دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجموعه برنامه ای را برای استفاده دانشجویان تهیه کرده اند که این برنامه در قالب مسابقات و برنامه های فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان اجرا می شود.

محمد مهدی فداکار - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته جاری به مناسبت روز دانشجو خوابگاه جدیدی با ظرفیت 150 نفر افتتاح می شود که با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان ساخته شده است.

وی گفت: همچنین در این هفته سالن ورزشی مخصوص دختران در خوابگاه 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی کرمان راه اندازی می شود.

فداکار با اشاره به کمبود فضای خوابگاهی خاطرنشان کرد: هم اکنون 300 دانشجوی دختر خوابگاهی این دانشگاه در خوابگاه خودگردان پراکنده در سطح شهر مستقر هستند که این خوابگاه ها تحت نظارت کمیسیون دانشجویی استان قرار دارند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یاد آور شد: امیدواریم در آستانه روز دانشجو مشکلات اعتباری برای بخش های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی مرتفع شود تا این دانشگاه ها بتوانند اقدامات مناسبی برای تأمین و تجهیز خوابگاه ها و امور فرهنگی انجام دهند.

کد مطلب 414797

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