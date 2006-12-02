اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز دانشجو

محمد مهدی فداکار - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته جاری به مناسبت روز دانشجو خوابگاه جدیدی با ظرفیت 150 نفر افتتاح می شود که با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان ساخته شده است.

وی گفت: همچنین در این هفته سالن ورزشی مخصوص دختران در خوابگاه 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی کرمان راه اندازی می شود.

فداکار با اشاره به کمبود فضای خوابگاهی خاطرنشان کرد: هم اکنون 300 دانشجوی دختر خوابگاهی این دانشگاه در خوابگاه خودگردان پراکنده در سطح شهر مستقر هستند که این خوابگاه ها تحت نظارت کمیسیون دانشجویی استان قرار دارند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یاد آور شد: امیدواریم در آستانه روز دانشجو مشکلات اعتباری برای بخش های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی مرتفع شود تا این دانشگاه ها بتوانند اقدامات مناسبی برای تأمین و تجهیز خوابگاه ها و امور فرهنگی انجام دهند.