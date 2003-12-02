ركورد توليد در شركت سايپا شكسته شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت سايپا اعلام كرد: در هشت ماهه امسال در مجموع بيش از 140 هزار دستگاه خودروي پرايد ، سايپا 141 ، زانتيا و كاروان در شركت سايپا توليد شده است كه از كل توليد سال 81 اين شركت بيشتر است.

براساس اين گزارش افزايش بهره وري نيروي انساني و ديگر عوامل توليد و بكارگيري شيوه هاي نوين مديريت توليد از علل اصلي شكسته شدن ركورد توليد در شركت سايپا بوده است به طوري كه ميانگين توليد هر كارگر از ماهانه 2/3 خودرو در سال گذشته به پنج خودرو در سال 82 افزايش يافته است كه بالاترين ركورد توليد در بين خودروسازان كشور است و با ميزان توليد در بسياري از شركتهاي بزرگ خودروسازي اروپا و آمريكاي شمالي برابري مي كند.

شركت سايپا همچنين اعلام كرد: در هشت ماه گذشته تعداد نمايندگي هاي مجاز خود را به حدود 306 نمايندگي و عامليتهاي مجاز تخصصي را به 318 عامليت افزايش داده است و يكصد عامل فروش قطعات يدكي استاندارد را نيز راه اندازي كرده است