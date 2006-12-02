اصلاح دینی باید در چارچوب اصول دین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسین نصر، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، شب گذشته در مصاحبه ای مستقیم و زنده با شبکه رادیویی "گفتگو" درباره عدم امکان تعامل سنت و مدرنیته و همچنین اصلاح دینی و مفهوم جاودان خرد سخن گفت.

دکتر نصر در این مصاحبه ضمن تاکید مجدد بر پایبندی بر اصول سنت الهی و حقیقت واحده اظهار داشت : سنت و حقیقت الهی امری واحد است چرا که مبنای سنت بر ذات قدسی قرار دارد. ذات قدسی مبداء سنت است و چیزی که سنتی است از ذات قدسی جدایی ناپذیر است.

دکتر نصر سنت را که بر مبانی خدا محوری می داند تاکید کرد که هرگز مدرنیته نمی تواند با سنت وارد گفتگو شود و به نتیجه سوم و یا تعاملی برسد، چرا که مدرنیته بر مبنای انسان محوری است. انسان محوری با خدا محوری قابل جمع نیست.

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن همچنین اصلاح دینی را بحثی مهم در طول تاریخ دانست و اظهار داشت: در طول تاریخ فیلسوفان و متکلمانی بودند که اصلاح دینی را امری مهم می دانستند. همانند غزالی که کتاب احیاء علوم الدین غزالی را نوشته است. اما مسئله مهم این است که اصلاح دینی باید بر اساس اصول دین باشد. اگر بخواهیم اصول دین را بر اساس آنچه که خود و زمانه ما تحمیل کرده اصلاح کنیم امری غیر قابل قبول است.

دکتر نصر تاکید کرد: اصلاح دینی می بایست در چارچوب اصول دین باشد.

دکتر نصر بحث جاودان خرد را از مهمترین مباحث سنت گرایان دانست و گفت : حکمت جاودان نوعی نگاه سنتی به متافیزیک است که در بطن دین قرار دارد و به دلیل ساحت ذوقی ای که دارد برترین انکشاف حیات بشری محسوب می شود.