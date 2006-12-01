استقلال به جای فوتبال راگبی بازی کرد/ حق سپاهان شکست نبود

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ که پس از شکست 2 بر یک تیمش برابر استقلال تهران در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: متاسفانه با وجود بازی خوبی که شاگردان من به نمایش گذاشتند موقعیت های ما گل نشد و بازی را واگذار کردیم. با این حال از کار شاگردانم رضایت کامل دارم.

وی افزود: استقلال به غیر از پرتاپ چند اوت دستی صاحب هیچ موقعیت گلی روی دروازه ما نشد. متاسفانه در شلوغی جلوی دروازه و پرتاپ اوت ها بخت یار ما نبود وگرنه بازی به غیر از شکست ما تمام می شد. توپ، تاکتیک و فرصت های گل برای تیم سپاهان بود اما نتیجه به تیم استقلال رسید.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا تیم سپاهان از موقعیت ها و شانس های گل خود استفاده نکرد وبازی را به حریف واگذار کرد گفت: متاسفانه بازیکنان ما از شانس ها و موقعیت گل استفاده نکردند. در دقایق پایانی اگر بازیکنان ما دقت می کردند حتی موفق به زدن گل پیروزی هم می شدیم اما استقلال هیچ شانسی روی دروازه ما نداشت. اگر بتوان اوت دستی را شانس گل دانست استقلال هم روی دروازه ما صاحب موقعیت شده بود.

لوکا بوناچیچ در خصوص ناتوانی مدافعان سپاهان در مهار اوت های علی علیزاده گفت: در طول هفته بارها به شاگردانم تاکید کرده بودم که به نحوی مقابل وی بازی کنند که از قدرت پرتاپ های اوتش استفاده نکند اما روی چند اشتباه، استقلال و علیزاده به خواسته خود رسیدند و بازی را واگذار کردیم. در عین حال سازماندهی ما در طول بازی بهتر از استقلال بود و با اینکه شش بازیکن اصلی مان را در اختیار نداشتیم می توانستیم با نتیجه مساوی از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص عدم استفاده از آرمناک پطروسیان در مصاف با استقلال گفت: در یازده بازی اخیرمان در لیگ برتر و جام حذفی آرمناک پطروسیان درون دروازه ایستاد. او هم بارها مرتکب اشتباهاتی شد که نشان دهنده این است که تجربه باعث برتری یک بازیکن نسبت به بازیکن دیگر نیست.

وی تصریح کرد: تیم های استقلال و سپاهان باید با آمادگی بیشتری خود را مهیای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کنند. در پانزده سال اخیر هیچ تیم ایرانی موفقیتی در این رقابتها کسب نکرده و همین مساله کار دو تیم استقلال و سپاهان را سخت تر می کند البته گمان نمی کنم استقلال با پرتاپ های اوت دستی در آسیا موفقیت حاصل کند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به درگیری خود با مسئول تدارکات تیم فوتبال استقلال گفت: شخصی از نیمکت استقلال در محوطه فنی نیمکت سپاهان مقابل من آمد و فحاشی کرد. من به او تذکر دادم که محوطه وحریم تیم سپاهان را ترک کند اما او به کار خود ادامه داد. نمی دانم شاید این مساله در فوتبال ایران عادی باشد اما به جای فکر کردن به این موارد بهتر است یاد آور شوم در بازی امروز برابر استقلال از بازیکن 16 ساله در تیم سپاهان استفاده کردم که متاسفانه هیچ کدام از خبرنگاران در این مورد از من سئوالی نپرسیدند.

وی درخاتمه پیرامون دلایل تعویض عماد رضا در بین دو نیمه گفت: در تمرینات هفته گذشته عماد رضا مصدوم شده بود ولی با این حال خود را مهیای دیدار برابر استقلال کرد. در بین دو نیمه آسیب دیدگی وی حادتر شد و خواست که جای خود را به بازیکن دیگری بدهد.