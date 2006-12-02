انسجام و همبستگی مسلمانان در دنیای امروز ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، عبدالرحمان سوار دهب رئیس مجلس امنای سازمان دعوت به اسلام به ضرورت وحدت مسلمانان به منظور دستیابی به اهداف اسلام اشاره کرد و گفت: باید زمینه های لازم برای همبستگی و انسجام مسلمانان فراهم آید تا جوامع اسلامی و ملتهای مسلمان به تکامل دست یابند.

وی در ادامه با بیان اینکه شرایط فعلی جهان به گونه ای است که باید وحدت مسلمانان بیش از پیش گسترش یابد، افزود: اگر چه میان مسلمانان اختلافاتی وجود دارد اما این اختلافات جزئی بوده و هیچ خللی در رابطه آنها با یکدیگر ایجاد نمی کند .

سوار دهب در ادامه به ضرورت ارتباط اسلام و ادیان دیگر تأکید کرد و اظهار داشت: مسلمانان و ادیان دیگر همگی معتقد به خالق هستی بوده و با هدف واحد زندگی می کنند، از این رو باید هر یک آزادانه بی آنکه به دیگری بی احترامی شود، ماهیت دینی خود را نشان داده و با نهایت احترام گفتگوهای دینی خود را گسترش دهند .



