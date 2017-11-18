اعلام آمادگی شورای شهر تهران برای بررسی مخاطرات طبیعی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، فرهاد تجری نماینده مردم سرپل ذهاب در نشستی که با حضور جمعی از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در محل استقرار ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران در سر پل ذهاب برگزار شد، گفت: اقدام شهرداری تهران در یاری رساندن فوری به زلزله زدگان حرکتی مسئولانه و خداپسندانه است که مورد توجه و سپاس مردم منطقه نیز قرار گرفته و این حضور پررنگ در راه اندازی دوباره مدیریت شهری منطقه سرپل ذهاب نقش بسیار موثری داشته است.

در این نشست که جمعی از مدیران استانداری کرمانشاه نیز حضور داشتند، مقرر شد آندسته از گروه های اعزامی شهرداری تهران مانند واحد 137 و نیروهای سازمان بهشت زهرا و اکیپ شرکت شهر سلام که ماموریت شان پایان یافته به تهران باز گردند و نیروهای اعزامی در بخش های مورد نیاز کماکان در منطقه حضور داشتند.

مهندس محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه از اقدامات گروه های اعزامی شهرداری تهران در منطقه زلزله زده طی روزهای گذشته تشکر و قدردانی کرد.

محسن نادی معاون آمادگی ، مقابله و پدافند غیر عامل سازمان در سخنانی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در طول روزهای برپایی ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران در منطقه پرداخت و به پرسش های نمایندگان شورای شهر پاسخ داد.

همچنین مقرر شد اعضای شورای شهر در نشستی ویژه با محوریت مخاطره زلزله تهران و درس آموخته های زلزله کرمانشاه را بررسی کنند. در عین حال پیشنهاد شد که اقدامات مورد نظر برای آمادگی بیشتر پایتخت در برابر سوانح طبیعی طی لایحه ای از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.